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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Фейеноорд - Динамо К
Фейеноорд - Динамо К: обзор матча 07 августа 2012
Фейеноорд
07.08.2012, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 3 раунд
0 : 1
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Динамо К
90+6'
Б. Идейе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фейеноорд - Динамо К
90'
+6
ГОЛ! 0:1!
Б. Идейе
Пас отдал
Д. Гармаш
90'
+1
Замена
Д. Гармаш
️️️️
М. Нинкович
Замена
Х. Сингх
️️️️
М. Нелом
86'
Желтая карточка
Й. Класи
83'
81'
Замена
А. Милевский
️️️️
О. Гусев
77'
Желтая карточка
М. Нинкович
Замена
Р. Вормер
️️️️
Д. Янмат
76'
69'
Желтая карточка
М. Коваль
Замена
Д. Кабрал
️️️️
Г. Фернандес
67'
Желтая карточка
С. Сиссе
63'
Желтая карточка
К. Лирдам
58'
45'
+1
Желтая карточка
О. Вукоевич
Желтая карточка
Б. Мартинс-Инди
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Эрвин Мюлдер
ВР
18
Микел Нелом
ЛЗ
6
Стефан де Врей
(К)
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ПЗ
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
8
Йорди Класи
ЦП
99
Гуйон Фернандес
ЦП
10
Лекс Иммерс
АП
24
Секу Сиссе
ЦФ
20
Рубен Схакен
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
(К)
ЦЗ
3
Бетао
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
36
Милош Нинкович
ЛВ
5
Огнен Вукоевич
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
АП
20
Олег Гусев
ПВ
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Фейеноорд
31
Константинос Лампру
ВР
5
Теренс Конголо
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
26
Джерсон Кабрал
ЛВ
24
Хармит Сингх
ЦП
15
Камохело Мокоджо
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
24
Юссуф
ЦЗ
92
Дуду
ЛВ
19
Нико Кранчар
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
0
Артем Милевский
ЦФ
15
Марко Рубен
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Мюлдер
22
Янмат
6
де Врей
4
Мартинс-Инди
18
Нелом
18
Лирдам
8
Класи
99
Фернандес
10
Иммерс
20
Схакен
24
Сиссе
4-2-3-1
35
Коваль
21
Данило Силва
17
Михалик
3
Бетао
3
Попов
5
Вукоевич
44
Велозу
20
Гусев
7
Ярмоленко
36
Нинкович
12
Идейе
99
Фернандес
26
Кабрал
26
Кабрал
99
Фернандес
18
Нелом
24
Сингх
24
Сингх
18
Нелом
22
Янмат
25
Вормер
25
Вормер
22
Янмат
36
Нинкович
19
Гармаш
19
Гармаш
36
Нинкович
20
Гусев
0
Милевский
0
Милевский
20
Гусев
Остались в запасе
Фейеноорд
Динамо К
31
Константинос Лампру
ВР
5
Теренс Конголо
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
15
Камохело Мокоджо
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
71
Денис Бойко
ВР
24
Юссуф
ЦЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
92
Дуду
ЛВ
15
Марко Рубен
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
31
Константинос Лампру
ВР
5
Теренс Конголо
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
15
Камохело Мокоджо
ЦП
Остались в запасе
71
Денис Бойко
ВР
24
Юссуф
ЦЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
92
Дуду
ЛВ
15
Марко Рубен
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Фейеноорд - Динамо К
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
- : -
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Готье
(Секлин)
Помощники судьи:
Микаэль Аннонье
Эрик Дансоль
Стадион:
Де Кейп
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