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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Динамо К - Фейеноорд
Динамо К - Фейеноорд: обзор матча 31 июля 2012
Динамо К
31.07.2012, вторник, 21:00
Лига чемпионов, 3 раунд
2 : 1
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Фейеноорд
56'
Л. Иммерс (АГ)
70'
Б. Идейе
49'
Р. Схакен
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Фейеноорд
89'
Замена
Т. Конголо
️️️️
Й. Класи
75'
Желтая карточка
Л. Иммерс
71'
Замена
Т. Вилена
️️️️
Р. Вормер
ГОЛ! 2:1!
Б. Идейе
Пас отдал
О. Гусев
70'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Л. Иммерс
56'
Замена
А. Милевский
️️️️
О. Вукоевич
55'
49'
ГОЛ! 0:1!
Р. Схакен
Пас отдал
Л. Иммерс
Замена
О. Гусев
️️️️
Н. Кранчар
46'
33'
Замена
Х. Сингх
️️️️
Д. Янмат
28'
Травма
Д. Янмат
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
3
Бетао
ЦЗ
17
Тарас Михалик
(К)
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
36
Милош Нинкович
ЛВ
44
Мигель Велозу
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
19
Нико Кранчар
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Фейеноорд
1
Эрвин Мюлдер
ВР
18
Микел Нелом
ЛЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
22
Дэрил Янмат
ПЗ
25
Рууд Вормер
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
10
Лекс Иммерс
АП
20
Рубен Схакен
ЦФ
24
Секу Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
24
Юссуф
ЦЗ
92
Дуду
ЛВ
19
Денис Гармаш
АП
20
Олег Гусев
ПП
0
Артем Милевский
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Фейеноорд
29
Рональд Граафланд
ВР
5
Теренс Конголо
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
26
Джерсон Кабрал
ЛВ
52
Тонни Вилена
ЦП
24
Хармит Сингх
ЦП
99
Гуйон Фернандес
ЦФ
4-2-3-1
35
Коваль
3
Попов
3
Бетао
17
Михалик
21
Данило Силва
44
Велозу
5
Вукоевич
36
Нинкович
19
Кранчар
7
Ярмоленко
12
Идейе
3-2-2-1-2
1
Мюлдер
18
Лирдам
4
Мартинс-Инди
6
де Врей
22
Янмат
18
Нелом
25
Вормер
8
Класи
10
Иммерс
24
Сиссе
20
Схакен
19
Кранчар
20
Гусев
20
Гусев
19
Кранчар
5
Вукоевич
0
Милевский
0
Милевский
5
Вукоевич
8
Класи
5
Конголо
5
Конголо
8
Класи
25
Вормер
52
Вилена
52
Вилена
25
Вормер
22
Янмат
24
Сингх
24
Сингх
22
Янмат
Остались в запасе
Динамо К
Фейеноорд
71
Денис Бойко
ВР
24
Юссуф
ЦЗ
19
Денис Гармаш
АП
92
Дуду
ЛВ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
29
Рональд Граафланд
ВР
26
Джерсон Кабрал
ЛВ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
99
Гуйон Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
71
Денис Бойко
ВР
24
Юссуф
ЦЗ
19
Денис Гармаш
АП
92
Дуду
ЛВ
11
Раффаэл
ЦФ
Остались в запасе
29
Рональд Граафланд
ВР
26
Джерсон Кабрал
ЛВ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
99
Гуйон Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Динамо К - Фейеноорд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
- : -
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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