Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Намибия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Серия А 2026/2027
Команды
Лечче
Габи Жан
Статистика
€ 1,50 млн
Габи Жан - статистика
Лечче
19 февраля 2000 (26)
#18 | Защитник
191 см
Франция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 5 тур
Милан
3 : 0
20.09.2026
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Лечче
3 : 2
13.09.2026
Монца
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Кальяри
1 : 0
07.09.2026
Лечче
Был в запасе
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2025/2026
Италия. Кубок 2024/2025
Италия. Серия А 2024/2025
Франция. Лига 2 2024/2025
Франция. Лига 2 2023/2024
Франция. Кубок 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лечче
7
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Лечче
1 : 0
24.05.2026
Дженоа
80' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Сассуоло
2 : 3
17.05.2026
Лечче
63' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Лечче
0 : 1
09.05.2026
Ювентус
62' - 90'
82'
Италия. Серия А, 35 тур
Пиза
1 : 2
01.05.2026
Лечче
71' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Верона
0 : 0
25.04.2026
Лечче
1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Лечче
1 : 1
20.04.2026
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Болонья
2 : 0
12.04.2026
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Лечче
0 : 3
06.04.2026
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Рома
1 : 0
22.03.2026
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Наполи
2 : 1
14.03.2026
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Лечче
2 : 1
08.03.2026
Кремонезе
78' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Комо
3 : 1
28.02.2026
Лечче
84' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Лечче
0 : 2
21.02.2026
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Кальяри
0 : 2
16.02.2026
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Лечче
2 : 1
08.02.2026
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Торино
1 : 0
01.02.2026
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Лечче
0 : 0
24.01.2026
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Милан
1 : 0
18.01.2026
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Интер
1 : 0
14.01.2026
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Лечче
0 : 2
06.01.2026
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Ювентус
1 : 1
03.01.2026
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Лечче
0 : 3
27.12.2025
Комо
Был в запасе
Главные новости
Российского футболиста ударили ножом в Бишкеке
12:39
Санчо не хотел переходить в «Краснодар» и в итоге остался без клуба
11:50
Роналду лайкнул видео с цитатой «никто в сборной Португалии не дотягивает до лодыжки Криштиану»
11:28
Четыре клуба поспорят за Холанда в случае его ухода из «Манчестер Сити»
10:59
4
Фото
Капитан сборной России выйдет на матч с Намибией с цитатой из песни «Наутилуса» на повязке
10:51
4
«Ювентус» рассматривает 8 футболистов для усиления состава
10:43
Ибрагимович обратился к Роналду, сбежавшему из сборной Португалии
09:38
3
Агент Барриоса сделал заявление о будущем колумбийца в «Зените»
09:23
6
Лунин назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
09:07
Португальский агент раскрыл, чью сторону выбрали болельщики в конфликте Роналду и Жезуша
08:55
5
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+