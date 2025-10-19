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МЛС 2026
Команды
Сент-Луис
Кайл Хайберт
Статистика
€ 1 млн
Кайл Хайберт - статистика
Сент-Луис
30 июля 1997 (29), Виннипег
#22 | Защитник
183 см
Канада
Статистика
Статистика по турнирам
США. МЛС 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
США. МЛС 2024
Товарищеские матчи. Сборные 2024
США. МЛС 2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сент-Луис
21
1
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 51 тур
Сент-Луис
2 : 2
19.10.2025
Реал Солт-Лейк
1' - 90'
США. МЛС, 49 тур
Остин
1 : 3
05.10.2025
Сент-Луис
Был в запасе
США. МЛС, 48 тур
Сент-Луис
0 : 3
28.09.2025
Лос-Анджелес
74' - 90'
США. МЛС, 47 тур
Сан-Хосе
1 : 3
21.09.2025
Сент-Луис
1' - 90'
США. МЛС, 44 тур
Монреаль
0 : 2
14.09.2025
Сент-Луис
Был в запасе
США. МЛС, 44 тур
Сент-Луис
1 : 1
07.09.2025
Даллас
Был в запасе
США. МЛС, 43 тур
Сент-Луис
2 : 3
31.08.2025
Динамо Хьюстон
Был в запасе
США. МЛС, 40 тур
Чикаго Файр
3 : 2
17.08.2025
Сент-Луис
Был в запасе
США. МЛС, 38 тур
Сент-Луис
3 : 1
10.08.2025
Нэшвилл
Был в запасе
США. МЛС, 37 тур
Сент-Луис
1 : 2
27.07.2025
Миннесота Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 0
20.07.2025
Сент-Луис
Был в запасе
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 1
14.07.2025
Портленд
90' - 90'
США. МЛС, 31 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 2
06.07.2025
Сент-Луис
Был в запасе
США. МЛС, 30 тур
Динамо Хьюстон
1 : 0
29.06.2025
Сент-Луис
77' - 90'
США. МЛС, 28 тур
Сент-Луис
2 : 4
26.06.2025
Орландо Сити
1' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Сент-Луис
3 : 3
14.06.2025
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 90'
США. МЛС, 22 тур
Колорадо
1 : 0
25.05.2025
Сент-Луис
1' - 81'
США. МЛС, 21 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 0
18.05.2025
Сент-Луис
1' - 90'
США. МЛС, 19 тур
Сент-Луис
2 : 2
15.05.2025
Канзаc Сити
1' - 90'
США. МЛС, 18 тур
Сент-Луис
1 : 2
11.05.2025
Сан-Диего
1' - 90'
90'
США. МЛС, 17 тур
Сиэтл
4 : 1
04.05.2025
Сент-Луис
1' - 76'
66'
США. МЛС, 15 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
28.04.2025
Сент-Луис
1' - 90'
США. МЛС, 14 тур
Сент-Луис
0 : 0
20.04.2025
Ванкувер Уайткепс
1' - 90'
США. МЛС, 12 тур
Сент-Луис
1 : 2
14.04.2025
Коламбус
1' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Канзаc Сити
2 : 0
06.04.2025
Сент-Луис
1' - 90'
США. МЛС, 9 тур
Сент-Луис
0 : 1
30.03.2025
Остин
1' - 90'
США. МЛС, 7 тур
Филадельфия Юнион
1 : 0
23.03.2025
Сент-Луис
1' - 71'
20'
США. МЛС, 6 тур
Сент-Луис
1 : 0
16.03.2025
Сиэтл
1' - 90'
США. МЛС, 5 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
0 : 3
10.03.2025
Сент-Луис
1' - 90'
84'
США. МЛС, 3 тур
Сан-Диего
0 : 0
02.03.2025
Сент-Луис
1' - 90'
США. МЛС, 2 тур
Сент-Луис
0 : 0
23.02.2025
Колорадо
1' - 90'
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