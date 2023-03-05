Кайл Хайберт - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Кайл
|Фамилия
|Хайберт
|Команда
|Сент-Луис
|Состав
|Основной
|Родной город
|Виннипег
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 июля 1997 (25 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Кайл
|Фамилия
|Хайберт
|Команда
|Сент-Луис
|Состав
|Основной
|Родной город
|Виннипег
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 июля 1997 (25 лет)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.04.2023
|1' - 90'
|Сиэтл
|3:0
|Сент-Луис
|США. МЛС, 10 тур
|02.04.2023
|1' - 90'
|Сент-Луис
|0:1
|Миннесота Юнайтед
|США. МЛС, 9 тур
|77'
|19.03.2023
|1' - 90'
|Сент-Луис
|3:0
|Сан-Хосе
|США. МЛС, 6 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сент-Луис
|5
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.04.2023
|1' -90'
|Сиэтл (Сиэтл)
|3:0
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|02.04.2023
|1' -90'
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|0:1
|Миннесота Юнайтед (Миннесота)
|77'
|19.03.2023
|1' -90'
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|3:0
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|12.03.2023
|1' -90'
|Портленд (Портленд)
|1:2
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|75'
|05.03.2023
|1' -90'
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|3:1
|Шарлотт (Шарлотт)
|43'