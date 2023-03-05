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    Кайл Хайберт - статистика

    #22 | Защитник
    Имя Кайл
    Фамилия Хайберт
    Команда Сент-Луис
    Состав Основной
    Родной город Виннипег
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 30 июля 1997 (25 лет)
    Рост 183
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.04.2023 1' - 90' Сиэтл 3:0 Сент-Луис США. МЛС, 10 тур
    02.04.2023 1' - 90' Сент-Луис 0:1 Миннесота Юнайтед США. МЛС, 9 тур
    77'
    19.03.2023 1' - 90' Сент-Луис 3:0 Сан-Хосе США. МЛС, 6 тур
    Статистика по турнирам
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