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    Danny Flores - статистика

    #31 | Полузащитник
    Имя Danny Flores
    Позиция Полузащитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Канзаc Сити 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.03.2023 84' -90' Канзаc Сити (Канзас-Сити) 1:4 Сиэтл (Сиэтл)
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