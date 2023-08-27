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Расписание матчей
МЛС 2026
Канзаc Сити - Сан-Хосе
Канзаc Сити - Сан-Хосе: обзор матча 27 августа 2023
Канзаc Сити
27.08.2023, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 37 тур
3 : 0
Завершен
Сан-Хосе
3'
Д. Шаллой
42'
Д. Расселл
69'
Э. Томми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Канзаc Сити - Сан-Хосе
90'
Пенальти не реализован!
К. Груэсо
Замена
Р. Эспиноза
️️️️
Н. Радойя
83'
Замена
М. Ционис
️️️️
Д. Шаллой
77'
Замена
️️️️
А. Пулидо
76'
74'
Замена
Н. Цакирис
️️️️
К. Эспиноса
ГОЛ! 3:0!
Э. Томми
Пас отдал
Н. Радойя
69'
67'
Замена
П. Мари
️️️️
К. Акапо
67'
Замена
A. Akinola
️️️️
Ж. Эбобиссе
66'
Замена
Д. Скахан
️️️️
Х. Монтейру
Замена
K. Shelton
️️️️
Д. Расселл
54'
47'
Замена
М. Хопп
️️️️
C. Cowell
ГОЛ! 2:0!
Д. Расселл
Пас отдал
Н. Радойя
42'
ГОЛ! 1:0!
Д. Шаллой
Пас отдал
Д. Расселл
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канзаc Сити
29
Timothy Melia
ВР
3
Дани Росеро
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
8
Джейк Дэвис
ЦП
77
Джонни Расселл
ЦП
54
R. Walter
ЦП
9
Алан Пулидо
ЦФ
22
Logan Ndenbe
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Сан-Хосе
42
Даниэл
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
7
Cade Cowell
ЦП
14
Jackson Yueill
ЦП
11
Карлос Груэсо
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
35
Хамиру Монтейру
ЦП
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
4
Таннер Бисон
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Канзаc Сити
6
Роберт Володер
ЦЗ
15
Роджер Эспиноза
ЦП
31
Danny Flores
ЦП
11
Khiry Shelton
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
14
Тим Лайбольд
ЦФ
13
Felipe GutiÃ©rrez
ЦФ
10
Маринос Ционис
ЦФ
Сан-Хосе
22
Tommy Thompson
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
3
Поль Мари
ПЗ
55
Майкл Бальдисимо
ОП
10
Нико Цакирис
ЦП
9
Ayo Akinola
ЦФ
12
James Marcinkowski
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
3-4-3
29
3
Росеро
3
Фонтас
22
Радойя
27
Томми
77
Расселл
54
8
Дэвис
20
Шаллой
22
9
Пулидо
3-5-2
42
Даниэл
29
Акапо
97
47
Трауко
7
11
Груэсо
7
Эспиноса
35
Монтейру
14
4
Бисон
17
Эбобиссе
22
Радойя
15
Эспиноза
15
Эспиноза
22
Радойя
77
Расселл
11
11
77
Расселл
20
Шаллой
10
Ционис
10
Ционис
20
Шаллой
29
Акапо
3
Мари
3
Мари
29
Акапо
7
Эспиноса
10
Цакирис
10
Цакирис
7
Эспиноса
17
Эбобиссе
9
9
17
Эбобиссе
35
Монтейру
16
Скахан
16
Скахан
35
Монтейру
7
9
Хопп
9
Хопп
7
Остались в запасе
Канзаc Сити
Сан-Хосе
6
Роберт Володер
ЦЗ
31
Danny Flores
ЦП
1
John Pulskamp
ЦФ
14
Тим Лайбольд
ЦФ
13
Felipe GutiÃ©rrez
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
22
Tommy Thompson
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
55
Майкл Бальдисимо
ОП
12
James Marcinkowski
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остались в запасе
6
Роберт Володер
ЦЗ
31
Danny Flores
ЦП
1
John Pulskamp
ЦФ
14
Тим Лайбольд
ЦФ
13
Felipe GutiÃ©rrez
ЦФ
Остались в запасе
22
Tommy Thompson
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
55
Майкл Бальдисимо
ОП
12
James Marcinkowski
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Главный тренер
Матиас Алмейда
Статистика матча Канзаc Сити - Сан-Хосе
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Информация о матче
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