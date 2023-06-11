Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Канзаc Сити - Остин
Канзаc Сити - Остин: обзор матча 11 июня 2023
Канзаc Сити
11.06.2023, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 25 тур
4 : 1
Завершен
Остин
19'
А. Пулидо
47'
Р. Кастельянос
57'
А. Пулидо
89'
K. Shelton
61'
С. Дриусси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Канзаc Сити - Остин
Замена
Ф. Эрнандес
️️️️
Э. Томми
90'
+3
Замена
Р. Эспиноза
️️️️
Т. Лайбольд
90'
+2
ГОЛ! 4:1!
K. Shelton
Пас отдал
Э. Томми
89'
Желтая карточка
Э. Томми
87'
87'
Замена
W. Bruin
️️️️
А. Радованович
Замена
K. Shelton
️️️️
А. Пулидо
77'
68'
Замена
А. Лундквист
️️️️
Д. Факундес
68'
Замена
М. Уррути
️️️️
Г. Зардес
Желтая карточка
Н. Радойя
61'
61'
ГОЛ! 3:1!
С. Дриусси
Пас отдал
Г. Зардес
60'
Желтая карточка
Г. Зардес
59'
Замена
E. Finlay
️️️️
Э. Ригони
59'
Замена
О. Вольф
️️️️
Й. Валенсия
ГОЛ! 3:0!
А. Пулидо
57'
52'
Желтая карточка
Х. Касканте
ГОЛ! 2:0!
Р. Кастельянос
47'
ГОЛ! 1:0!
А. Пулидо
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канзаc Сити
22
Kendall Mcintosh
ВР
19
Роберт Кастельянос
ЦЗ
6
Роберт Володер
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
8
Джейк Дэвис
ЦП
54
R. Walter
ЦП
14
Тим Лайбольд
ЦФ
10
Маринос Ционис
ЦФ
9
Алан Пулидо
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Остин
1
Brad Stuver
ВР
18
Хулио Касканте
ЦЗ
24
Nick Lima
ЦЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
20
Йохан Валенсия
ОП
4
Александер Ринг
ЦП
7
Даниэль Перейра
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
17
Джон Галлахер
ПВ
77
Диего Факундес
ЦФ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Канзаc Сити
20
Chris Rindov
ЦЗ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
31
Danny Flores
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
6
Гади Кинда
АП
1
John Pulskamp
ЦФ
17
Stephen Afrifa
ЦФ
11
Khiry Shelton
ЦФ
Остин
20
Matt Bersano
ВР
21
Адам Лундквист
ЛЗ
33
Оуэн Вольф
ЦП
13
Ethan Finlay
ЦП
17
Родни Редес
ПВ
16
Александар Радованович
ЦФ
16
H. Jimenez
ЦФ
29
Will Bruin
ЦФ
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
3-3-4
22
19
Кастельянос
6
Володер
22
Радойя
27
Томми
54
8
Дэвис
14
Лайбольд
20
Шаллой
9
Пулидо
10
Ционис
2-1-2-3-2
1
18
Касканте
24
20
Валенсия
4
Ринг
7
Перейра
17
Галлахер
24
Ригони
9
Дриусси
9
Зардес
77
Факундес
27
Томми
21
Эрнандес
21
Эрнандес
27
Томми
14
Лайбольд
15
Эспиноза
15
Эспиноза
14
Лайбольд
9
Пулидо
11
11
9
Пулидо
77
Факундес
21
Лундквист
21
Лундквист
77
Факундес
20
Валенсия
33
Вольф
33
Вольф
20
Валенсия
24
Ригони
13
13
24
Ригони
16
Радованович
16
Радованович
Радованович
29
29
Радованович
9
Зардес
37
Уррути
37
Уррути
9
Зардес
Остались в запасе
Канзаc Сити
Остин
20
Chris Rindov
ЦЗ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
31
Danny Flores
ЦП
6
Гади Кинда
АП
1
John Pulskamp
ЦФ
17
Stephen Afrifa
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
20
Matt Bersano
ВР
17
Родни Редес
ПВ
16
H. Jimenez
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Остались в запасе
20
Chris Rindov
ЦЗ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
31
Danny Flores
ЦП
6
Гади Кинда
АП
1
John Pulskamp
ЦФ
17
Stephen Afrifa
ЦФ
Остались в запасе
20
Matt Bersano
ВР
17
Родни Редес
ПВ
16
H. Jimenez
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Главный тренер
Джош Волфф
Статистика матча Канзаc Сити - Остин
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Остин
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
Стадион:
Спортинг Парк
Новости команд
Все
Канзаc Сити
Остин
Клуб РПЛ пытается заполучить выдворяемого из США Шапи
Вчера, 19:41
3
Клуб РПЛ начал переговоры с Шапи
23 ноября
Российский игрок покинул клуб МЛС
20 ноября
3
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
5 ноября
1
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Клуб РПЛ пытается заполучить выдворяемого из США Шапи
Вчера, 19:41
3
Клуб РПЛ начал переговоры с Шапи
23 ноября
Российский игрок покинул клуб МЛС
20 ноября
3
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
5 ноября
1
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
МЛС. Миранчук продлил безголевую серию
2025.05.15 08:28
Трехкратный чемпион России перешел в «Ривер Плейт»
2025.01.22 13:22
1
У Месси самая высокая зарплата в МЛС, экс-игрок «Зенита» – в топ-10
2024.05.16 23:48
4
Клуб Месси прервал серию из семи поражений
2023.07.02 09:44
Экс-зенитовец Дриусси забил в первом матче сезона МЛС
2023.02.26 08:51
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+