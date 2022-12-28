Руан Левин - статистика
#24 | Нападающий
|Имя
|Руан
|Фамилия
|Левин
|Команда
|Аяччо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 января 1999 (24 года)
|Рост
|177
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Руан
|Фамилия
|Левин
|Команда
|Аяччо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 января 1999 (24 года)
|Рост
|177
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|02.04.2023
|90' - 90'
|Клермон
|2:1
|Аяччо
|Франция. Лига 1, 29 тур
|19.03.2023
|Был в запасе
|Аяччо
|0:2
|Монако
|Франция. Лига 1, 28 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аяччо
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.04.2023
|90' -90'
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|2:1
|Аяччо (Аяччо)
|19.03.2023
|Был в запасе
|Аяччо (Аяччо)
|0:2
|Монако (Монако)
|12.03.2023
|Был в запасе
|Аяччо (Аяччо)
|0:1
|Монпелье (Монпелье)
|19.02.2023
|77' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|3:0
|Аяччо (Аяччо)
|10.02.2023
|82' -90'
|Ницца (Ницца)
|3:0
|Аяччо (Аяччо)
|29.01.2023
|Был в запасе
|Аяччо (Аяччо)
|0:2
|Лион (Лион)
|15.01.2023
|Был в запасе
|Монако (Монако)
|7:1
|Аяччо (Аяччо)
|11.01.2023
|Был в запасе
|Аяччо (Аяччо)
|0:1
|Реймс (Реймс)
|28.12.2022
|Был в запасе
|Аяччо (Аяччо)
|1:0
|Анжер (Анжер)