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    Руан Левин - статистика

    #24 | Нападающий
    Имя Руан
    Фамилия Левин
    Команда Аяччо
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 19 января 1999 (24 года)
    Рост 177
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    02.04.2023 90' - 90' Клермон 2:1 Аяччо Франция. Лига 1, 29 тур
    19.03.2023 Был в запасе Аяччо 0:2 Монако Франция. Лига 1, 28 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аяччо 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.04.2023 90' -90' Клермон (Клермон-Ферранд) 2:1 Аяччо (Аяччо)
    19.03.2023 Был в запасе Аяччо (Аяччо) 0:2 Монако (Монако)
    12.03.2023 Был в запасе Аяччо (Аяччо) 0:1 Монпелье (Монпелье)
    19.02.2023 77' -90' Лорьян (Лорьян) 3:0 Аяччо (Аяччо)
    10.02.2023 82' -90' Ницца (Ницца) 3:0 Аяччо (Аяччо)
    29.01.2023 Был в запасе Аяччо (Аяччо) 0:2 Лион (Лион)
    15.01.2023 Был в запасе Монако (Монако) 7:1 Аяччо (Аяччо)
    11.01.2023 Был в запасе Аяччо (Аяччо) 0:1 Реймс (Реймс)
    28.12.2022 Был в запасе Аяччо (Аяччо) 1:0 Анжер (Анжер)
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