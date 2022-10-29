Олег Вишневский - статистика
#77 | Нападающий
|Имя
|Олег
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Вишневский
|Команда
|Львов
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 октября 1995 (27 лет)
|Рост
|179
|Имя
|Олег
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Вишневский
|Команда
|Львов
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 октября 1995 (27 лет)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Минай
|16
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.04.2023
|65' -90'
|Динамо (Киев)
|2:0
|Минай (Минай)
|01.04.2023
|46' -90'
|Минай (Минай)
|1:2
|Ингулец (Петрово)
|11.03.2023
|1' -86'
|Минай (Минай)
|1:1
|Александрия (Александрия)
|06.03.2023
|1' -90'
|Львов (Львов)
|1:0
|Минай (Минай)
|28.02.2023
|1' -79'
|Минай (Минай)
|1:4
|Шахтер (Донецк)
|27.11.2022
|1' -71'
|Заря (Луганск)
|1:1
|Минай (Минай)
|20.11.2022
|1' -88'
|Минай (Минай)
|1:0
|Металлист (Харьков)
|87'
|10.11.2022
|46' -90'
|Минай (Минай)
|0:1
|Черноморец (Одесса)
|06.11.2022
|1' -61'
|Днепр-1 (Днепр)
|3:1
|Минай (Минай)
|29.10.2022
|1' -67'
|Ворскла (Полтава)
|2:0
|Минай (Минай)
|14.10.2022
|1' -81'
|Минай (Минай)
|1:1
|Верес (Ривне)
|64'
|02.10.2022
|1' -78'
|Минай (Минай)
|0:1
|Динамо (Киев)
|25.09.2022
|1' -90'
|Минай (Минай)
|0:1
|Львов (Львов)
|12.09.2022
|1' -90'
|Ингулец (Петрово)
|1:2
|Минай (Минай)
|05.09.2022
|1' -90'
|Минай (Минай)
|1:1
|Колос (Ковалевка)
|29.08.2022
|1' -90'
|Александрия (Александрия)
|2:1
|Минай (Минай)