Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ivan Demydenko - статистика

Завершил карьеру
#11 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Минай
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Кривбасс
3 : 0
25.05.2024
Минай
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Минай
3 : 2
19.05.2024
Колос
88' - 90'
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 3
11.05.2024
Минай
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Верес
3 : 1
06.05.2024
Минай
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Минай
2 : 0
27.04.2024
Черноморец
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Минай
1 : 1
22.04.2024
Рух
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Минай
1 : 3
17.04.2024
Динамо К
1' - 46'
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Оболонь
1 : 1
13.04.2024
Минай
79' - 90'
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Минай
2 : 3
08.04.2024
Полесье
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Минай
2 : 2
31.03.2024
Александрия
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 17 тур
ЛНЗ
1 : 2
23.03.2024
Минай
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Шахтер
2 : 0
12.03.2024
Минай
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Заря
2 : 0
07.03.2024
Минай
82' - 90'
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Минай
2 : 0
02.03.2024
Харьков
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Днепр-1
1 : 1
25.02.2024
Минай
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Минай
0 : 1
25.11.2023
Кривбасс
87' - 90'
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Колос
2 : 0
10.11.2023
Минай
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Минай
0 : 0
05.11.2023
Ворскла
78' - 90'
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Минай
0 : 0
29.10.2023
Верес
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Рух
0 : 0
08.10.2023
Минай
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Минай
0 : 1
01.10.2023
Оболонь
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Полесье
2 : 1
23.09.2023
Минай
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Александрия
1 : 1
16.09.2023
Минай
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Минай
1 : 1
27.08.2023
Заря
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Минай
1 : 1
13.08.2023
Днепр-1
Был в запасе
Главные новости
Ибрагимович обратился к Роналду, сбежавшему из сборной Португалии
09:38
Агент Барриоса сделал заявление о будущем колумбийца в «Зените»
09:23
2
Лунин назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
09:07
Португальский агент раскрыл, чью сторону выбрали болельщики в конфликте Роналду и Жезуша
08:55
2
Погребняк тремя словами описал завершение карьеры Дзюбы
08:45
Зидан прокомментировал первую потерю очков во главе сборной Франции
08:16
Уход вице-капитана «Зенита», кадровые потери сборной России, Альба возглавит команду РПЛ и другие новости
02:00
Барриос ответил на вопрос о лучшем друге за карьеру в «Зените»: «Он прямо мой братишка»
01:50
4
Ибрагимович спрогнозировал победителя Лиги чемпионов-2026/27
01:40
1
Топ-10 самых высокооплачиваемых тренеров, работающих в сборных
01:10
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+