Никита Коваль - статистика
#31 | Нападающий
|Имя
|Никита
|Фамилия
|Коваль
|Команда
|Шериф
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 сентября 2002 (20 лет)
|Рост
|177
|Имя
|Никита
|Фамилия
|Коваль
|Команда
|Шериф
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 сентября 2002 (20 лет)
|Рост
|177
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|16.03.2023
|88' - 90'
|Ницца
|3:1
|Шериф
|Лига конференций, 1/8 финала, ответный матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шериф
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.03.2023
|88' -90'
|Ницца (Ницца)
|3:1
|Шериф (Тирасполь)
|09.03.2023
|Был в запасе
|Шериф (Тирасполь)
|0:1
|Ницца (Ницца)
|23.02.2023
|Был в запасе
|Партизан (Белград)
|1:3
|Шериф (Тирасполь)
|16.02.2023
|Был в запасе
|Шериф (Тирасполь)
|0:1
|Партизан (Белград)