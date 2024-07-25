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Никита Коваль
Статистика
Никита Коваль - статистика
Завершил карьеру
7 сентября 2002 (24)
#18 | Нападающий
177 см
Молдова
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига конференций 2024/2025
Лига конференций 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Зимбру
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 2 раунд
Зимбру
0 : 3
25.07.2024
Арарат-Армения
55' - 90'
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