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    Никита Коваль - статистика

    #31 | Нападающий
    Имя Никита
    Фамилия Коваль
    Команда Шериф
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 7 сентября 2002 (20 лет)
    Рост 177
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    16.03.2023 88' - 90' Ницца 3:1 Шериф Лига конференций, 1/8 финала, ответный матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шериф 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.03.2023 88' -90' Ницца (Ницца) 3:1 Шериф (Тирасполь)
    09.03.2023 Был в запасе Шериф (Тирасполь) 0:1 Ницца (Ницца)
    23.02.2023 Был в запасе Партизан (Белград) 1:3 Шериф (Тирасполь)
    16.02.2023 Был в запасе Шериф (Тирасполь) 0:1 Партизан (Белград)
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