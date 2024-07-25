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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Зимбру - Арарат-Армения
Зимбру - Арарат-Армения: обзор матча 25 июля 2024
Зимбру
25.07.2024, четверг, 19:45
Лига конференций, 2 раунд
0 : 3
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Арарат-Армения
74'
E. Ocansey
89'
E. Ocansey
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зимбру - Арарат-Армения
89'
ГОЛ! 0:2!
E. Ocansey
Пас отдал
J. Duarte
85'
Замена
M. Ayvazyan
️️️️
A. Ambartsumyan
82'
Желтая карточка
Э. Григорян
75'
Замена
К. Мурадян
️️️️
А. Нонди
74'
ГОЛ! 0:1!
E. Ocansey
68'
Замена
E. Ocansey
️️️️
A. Rodriguez
68'
Замена
A. Tera
️️️️
О. Арутюнян
Замена
Н. Коваль
️️️️
С. Кожокари
55'
Замена
I. Soumah
️️️️
Ж. Паулу
46'
Замена
V. Raileanu
️️️️
E. Alaribe
46'
Желтая карточка
С. Кожокари
39'
31'
Желтая карточка
A. Rodriguez
Желтая карточка
Д. Гера Джу
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зимбру
28
Николае Чеботари
ВР
77
Серафим Кожокари
ЦЗ
4
Артем Розгонюк
ЦЗ
44
Джесси Гера Джу
ЦП
18
Жоау Паулу
ЦП
73
Stefan Bîtca
ЦП
69
D. Dedechko
ЦФ
20
Emmanuel Alaribe
ЦФ
Арарат-Армения
12
Арсен Бегларян
ВР
16
Эдгар Григорян
ЛЗ
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
3
Джуниор Хулио
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
77
Артур Серобян
ЛВ
21
A. Rodriguez
ЦП
11
Ованес Арутюнян
ЦП
12
Амос Нонди
ЦП
15
Тентон Йенне
ЦП
10
Armen Ambartsumyan
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Зимбру
12
Себастьян Агачи
ВР
3
Stefan Burghiu
ЦЗ
33
Михаил Стефан
ЦЗ
8
Ibrahima Soumah
ЦП
20
Vlad Raileanu
ЦП
18
Никита Коваль
ПВ
24
Cedric Ngah
ЦФ
Арарат-Армения
1
Rafael Manasyan
ВР
25
Данил Кучер
ВР
55
Акоп Акопян
ЦЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
19
Карен Мурадян
ЦЗ
6
Michel Ayvazyan
ЦП
11
Jonathan Duarte
ЦФ
20
A. Tera
ЦФ
33
Eric Ocansey
ЦФ
2-3-2
28
Чеботари
77
Кожокари
4
Розгонюк
44
Гера Джу
18
Паулу
73
20
69
4-4-1-1
12
Бегларян
13
Оганесян
4
Кейрош
3
Хулио
16
Григорян
11
Арутюнян
12
Нонди
15
Йенне
21
77
Серобян
10
18
Паулу
8
8
18
Паулу
20
20
20
20
77
Кожокари
18
Коваль
18
Коваль
77
Кожокари
12
Нонди
19
Мурадян
19
Мурадян
12
Нонди
10
6
6
10
11
Арутюнян
20
20
11
Арутюнян
21
33
33
21
Остались в запасе
Зимбру
Арарат-Армения
12
Себастьян Агачи
ВР
3
Stefan Burghiu
ЦЗ
33
Михаил Стефан
ЦЗ
24
Cedric Ngah
ЦФ
1
Rafael Manasyan
ВР
25
Данил Кучер
ВР
55
Акоп Акопян
ЦЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
11
Jonathan Duarte
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Остались в запасе
12
Себастьян Агачи
ВР
3
Stefan Burghiu
ЦЗ
33
Михаил Стефан
ЦЗ
24
Cedric Ngah
ЦФ
Остались в запасе
1
Rafael Manasyan
ВР
25
Данил Кучер
ВР
55
Акоп Акопян
ЦЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
11
Jonathan Duarte
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Статистика матча Зимбру - Арарат-Армения
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Зимбру
Лига конференций, 2 раунд
Ноа
2 : 1
30.07.2026
Зимбру
Лига конференций, 2 раунд
Зимбру
1 : 1
23.07.2026
Ноа
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Зимбру
1 : 1
17.05.2026
Петрокуб
Молдова. Суперлига. Весна, 9 тур
Шериф
1 : 0
10.05.2026
Зимбру
Молдова. Суперлига. Весна, 8 тур
Зимбру
4 : 1
02.05.2026
Бельцы
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 15 тур
Сардарапат
- : -
30.11.2026
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Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
2 : 0
26.11.2026
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Ван
1 : 2
20.11.2026
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Урарту
0 : 0
08.11.2026
Арарат-Армения
Лига Европы, 4 тур
Торренсе
3 : 2
05.11.2026
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Арарат-Армения
3 : 0
01.11.2026
Гандзасар
Информация о матче
Главный судья:
Fran Jović, Croatia
Стадион:
Stadionul Zimbru, Chisinau
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