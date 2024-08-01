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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Арарат-Армения - Зимбру
Арарат-Армения - Зимбру: обзор матча 01 августа 2024
Арарат-Армения
01.08.2024, четверг, 18:00
Лига конференций, 2 раунд
3 : 1
Первый матч – 3 : 0
Завершен
Зимбру
28'
Т. Йенне
88'
J. Duarte
62'
J. Ohajunwa
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арарат-Армения - Зимбру
ГОЛ! 2:1!
J. Duarte
Пас отдал
A. Rodriguez
88'
75'
Желтая карточка
E. Alaribe
Желтая карточка
О. Арутюнян
65'
62'
ГОЛ! 1:1!
J. Ohajunwa
Пас отдал
Д. Гера Джу
Замена
A. Tera
️️️️
A. Ambartsumyan
61'
Замена
J. Duarte
️️️️
Т. Йенне
61'
60'
Замена
M. Morozan
️️️️
С. Кожокари
60'
Замена
S. Bîtca
️️️️
B. Ali Samake
Замена
К. Мурадян
️️️️
А. Нонди
46'
ГОЛ! 1:0!
Т. Йенне
28'
Желтая карточка
А. Нонди
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арарат-Армения
12
Арсен Бегларян
ВР
16
Эдгар Григорян
ЛЗ
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
3
Джуниор Хулио
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
77
Артур Серобян
ЛВ
15
Тентон Йенне
ЦП
12
Амос Нонди
ЦП
11
Ованес Арутюнян
ЦП
33
Eric Ocansey
ЦФ
10
Armen Ambartsumyan
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Зимбру
28
Николае Чеботари
ВР
3
Stefan Burghiu
ЦЗ
4
Артем Розгонюк
ЦЗ
16
Badra Ali Samake
ЦЗ
33
Михаил Стефан
ЦЗ
77
Серафим Кожокари
ЦЗ
44
Джесси Гера Джу
ЦП
17
Maxmillian İhekuna
ЦП
69
D. Dedechko
ЦФ
20
Emmanuel Alaribe
ЦФ
7
Жоау Паулину
ЦФ
Арарат-Армения
25
Данил Кучер
ВР
19
Карен Мурадян
ЦЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
55
Акоп Акопян
ЦЗ
6
Michel Ayvazyan
ЦП
21
Narek Alaverdyan
ЦФ
34
Mathew Tegiri Gbomadu
ЦФ
21
A. Rodriguez
ЦФ
20
A. Tera
ЦФ
11
Jonathan Duarte
ЦФ
Зимбру
12
Себастьян Агачи
ВР
22
Mihai Morozan
ЦЗ
21
Radu Lucian
ЦП
73
Stefan Bîtca
ЦП
8
Ibrahima Soumah
ЦП
20
Vlad Raileanu
ЦП
24
Cedric Ngah
ЦФ
8
Justice Ohajunwa
ЦФ
4-3-1-2
12
Бегларян
16
Григорян
4
Кейрош
3
Хулио
13
Оганесян
15
Йенне
12
Нонди
11
Арутюнян
77
Серобян
10
33
3-2-2-3
28
Чеботари
16
33
Стефан
77
Кожокари
3
4
Розгонюк
44
Гера Джу
17
7
Паулину
20
69
12
Нонди
19
Мурадян
19
Мурадян
12
Нонди
10
20
20
10
15
Йенне
11
11
15
Йенне
77
Кожокари
22
22
77
Кожокари
16
73
73
16
Паулу
8
8
Паулу
Остались в запасе
Арарат-Армения
Зимбру
25
Данил Кучер
ВР
22
Александр Павловец
ЦЗ
55
Акоп Акопян
ЦЗ
6
Michel Ayvazyan
ЦП
21
Narek Alaverdyan
ЦФ
34
Mathew Tegiri Gbomadu
ЦФ
21
A. Rodriguez
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Байдачный
12
Себастьян Агачи
ВР
21
Radu Lucian
ЦП
8
Ibrahima Soumah
ЦП
20
Vlad Raileanu
ЦП
24
Cedric Ngah
ЦФ
Остались в запасе
25
Данил Кучер
ВР
22
Александр Павловец
ЦЗ
55
Акоп Акопян
ЦЗ
6
Michel Ayvazyan
ЦП
21
Narek Alaverdyan
ЦФ
34
Mathew Tegiri Gbomadu
ЦФ
21
A. Rodriguez
ЦФ
Остались в запасе
12
Себастьян Агачи
ВР
21
Radu Lucian
ЦП
8
Ibrahima Soumah
ЦП
20
Vlad Raileanu
ЦП
24
Cedric Ngah
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Статистика матча Арарат-Армения - Зимбру
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 15 тур
Сардарапат
- : -
30.11.2026
Арарат-Армения
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
2 : 0
26.11.2026
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Ван
1 : 2
20.11.2026
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Урарту
0 : 0
08.11.2026
Арарат-Армения
Лига Европы, 4 тур
Торренсе
3 : 2
05.11.2026
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Арарат-Армения
3 : 0
01.11.2026
Гандзасар
Зимбру
Лига конференций, 2 раунд
Ноа
2 : 1
30.07.2026
Зимбру
Лига конференций, 2 раунд
Зимбру
1 : 1
23.07.2026
Ноа
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Зимбру
1 : 1
17.05.2026
Петрокуб
Молдова. Суперлига. Весна, 9 тур
Шериф
1 : 0
10.05.2026
Зимбру
Молдова. Суперлига. Весна, 8 тур
Зимбру
4 : 1
02.05.2026
Бельцы
Информация о матче
Главный судья:
Aristotelis Diamantopoulos, Greece
Стадион:
Республиканский
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