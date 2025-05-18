Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 250 тыс

Франк Ронстадт - статистика

Виктория
21 июля 1997 (29), Гамбург
#34 | Защитник
179 см
Германия | Гана
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кайзерслаутерн
11
0
1
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, 34 тур
Кельн
4 : 0
18.05.2025
Кайзерслаутерн
62' - 90'
70'
Германия. Вторая Бундеслига, 33 тур
Кайзерслаутерн
2 : 1
11.05.2025
Дармштадт
74' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 32 тур
Карлсруэ
2 : 2
04.05.2025
Кайзерслаутерн
1' - 86'
Германия. Вторая Бундеслига, 31 тур
Кайзерслаутерн
2 : 1
27.04.2025
Шальке-04
1' - 64'
55'
Германия. Вторая Бундеслига, 26 тур
Падерборн
5 : 3
15.03.2025
Кайзерслаутерн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 25 тур
Кайзерслаутерн
1 : 1
07.03.2025
Эльверсберг
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 24 тур
Кайзерслаутерн
3 : 0
01.03.2025
Ян Регенсбург
87' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
Кайзерслаутерн
2 : 1
02.02.2025
Пройссен
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Гройтер Фюрт
2 : 4
24.01.2025
Кайзерслаутерн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Кайзерслаутерн
2 : 1
18.01.2025
Ульм 1846
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 17 тур
Кайзерслаутерн
0 : 1
22.12.2024
Кельн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 16 тур
Дармштадт
5 : 1
14.12.2024
Кайзерслаутерн
1' - 81'
Германия. Вторая Бундеслига, 15 тур
Кайзерслаутерн
3 : 1
07.12.2024
Карлсруэ
1' - 83'
56'
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Шальке-04
0 : 3
29.11.2024
Кайзерслаутерн
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Кайзерслаутерн
3 : 2
24.11.2024
Айнтрахт
1' - 67'
45'
52'
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
0 : 0
08.11.2024
Кайзерслаутерн
1' - 65'
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Кайзерслаутерн
2 : 2
03.11.2024
Магдебург
1' - 77'
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Фортуна
3 : 4
26.10.2024
Кайзерслаутерн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Кайзерслаутерн
3 : 0
19.10.2024
Падерборн
65' - 90'
Главные новости
Погребняк тремя словами описал завершение карьеры Дзюбы
08:45
Зидан прокомментировал первую потерю очков во главе сборной Франции
08:16
Уход вице-капитана «Зенита», кадровые потери сборной России, Альба возглавит команду РПЛ и другие новости
02:00
Барриос ответил на вопрос о лучшем друге за карьеру в «Зените»: «Он прямо мой братишка»
01:50
1
Ибрагимович спрогнозировал победителя Лиги чемпионов-2026/27
01:40
Топ-10 самых высокооплачиваемых тренеров, работающих в сборных
01:10
1
Карпин назвал условие для матча России со 118-й сборной мира
00:58
1
Только пять игроков забили за сборную больше голов, чем Левандовски
00:48
Радимов – Глушенкову: «Балбес, ты просто надоел»
00:38
2
Ибрагимович спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»
00:29
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+