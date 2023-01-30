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    Олуватобилоба Алагбе - статистика

    #69 | Защитник
    Имя Олуватобилоба
    Фамилия Алагбе
    Команда Астерас
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 апреля 2000 (22 года)
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Астерас 1:1 Атромитос Греция. Суперлига, 25 тур
    25.02.2023 1' - 90' АЕК 2:0 Астерас Греция. Суперлига, 24 тур
    18.02.2023 Был в запасе Астерас 1:1 ПАС Греция. Суперлига, 23 тур
    13.02.2023 1' - 90' Астерас 2:2 ПАОК Греция. Суперлига, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Астерас 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 1' -90' Астерас (Триполис) 1:1 Атромитос (Перистери)
    25.02.2023 1' -90' АЕК (Афины) 2:0 Астерас (Триполис)
    18.02.2023 Был в запасе Астерас (Триполис) 1:1 ПАС (Яннина)
    13.02.2023 1' -90' Астерас (Триполис) 2:2 ПАОК (Салоники)
    05.02.2023 1' -90' Панетоликос (Агринио) 0:0 Астерас (Триполис)
    30.01.2023 Был в запасе Астерас (Триполис) 1:0 Панатинаикос (Афины)
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