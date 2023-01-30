Олуватобилоба Алагбе - статистика
#69 | Защитник
|Имя
|Олуватобилоба
|Фамилия
|Алагбе
|Команда
|Астерас
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 апреля 2000 (22 года)
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Олуватобилоба
|Фамилия
|Алагбе
|Команда
|Астерас
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 апреля 2000 (22 года)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Астерас
|1:1
|Атромитос
|Греция. Суперлига, 25 тур
|25.02.2023
|1' - 90'
|АЕК
|2:0
|Астерас
|Греция. Суперлига, 24 тур
|18.02.2023
|Был в запасе
|Астерас
|1:1
|ПАС
|Греция. Суперлига, 23 тур
|13.02.2023
|1' - 90'
|Астерас
|2:2
|ПАОК
|Греция. Суперлига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Астерас
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -90'
|Астерас (Триполис)
|1:1
|Атромитос (Перистери)
|25.02.2023
|1' -90'
|АЕК (Афины)
|2:0
|Астерас (Триполис)
|18.02.2023
|Был в запасе
|Астерас (Триполис)
|1:1
|ПАС (Яннина)
|13.02.2023
|1' -90'
|Астерас (Триполис)
|2:2
|ПАОК (Салоники)
|05.02.2023
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|0:0
|Астерас (Триполис)
|30.01.2023
|Был в запасе
|Астерас (Триполис)
|1:0
|Панатинаикос (Афины)