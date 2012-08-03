|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Говерла
|5
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.10.2012
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|1:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|21.10.2012
|Был в запасе
|Карпаты (Львов)
|1:1
|Говерла (Ужгород)
|06.10.2012
|Был в запасе
|Арсенал (Киев)
|2:0
|Говерла (Ужгород)
|30.09.2012
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|2:1
|Металлург (Донецк)
|16.09.2012
|Был в запасе
|Металлург (Запорожье)
|1:1
|Говерла (Ужгород)
|31.08.2012
|88' -90'
|Говерла (Ужгород)
|2:1
|Таврия (Симферополь)
|25.08.2012
|Был в запасе
|Мариуполь (Мариуполь)
|2:0
|Говерла (Ужгород)
|18.08.2012
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|0:3
|Металлист (Харьков)
|57'
|11.08.2012
|1' -90'
|Днепр (Днепр)
|4:1
|Говерла (Ужгород)
|54'
|03.08.2012
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|0:1
|Заря (Луганск)
|27.07.2012
|1' -90'
|Динамо (Киев)
|3:1
|Говерла (Ужгород)
|21.07.2012
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|1:3
|Шахтер (Донецк)