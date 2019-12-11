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Василис Торосидис
Статистика
Василис Торосидис - статистика
Завершил карьеру
10 июня 1985 (41), Ксанти
#35 | Защитник
185 см | 80 кг
Греция
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Греция. Суперлига 2019/2020
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Товарищеские матчи 2008
Чемпионат Европы 2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Олимпиакос
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 6 тур
Олимпиакос
1 : 0
11.12.2019
Црвена Звезда
Был в запасе
Лига чемпионов, 5 тур
Тоттенхэм
4 : 2
26.11.2019
Олимпиакос
Был в запасе
Лига чемпионов, 4 тур
Бавария
2 : 0
06.11.2019
Олимпиакос
Был в запасе
Лига чемпионов, 2 тур
Црвена Звезда
3 : 1
01.10.2019
Олимпиакос
1' - 90'
90'
Лига чемпионов, 1 тур
Олимпиакос
2 : 2
18.09.2019
Тоттенхэм
Был в запасе
Лига чемпионов, 4 раунд
Краснодар
1 : 2
27.08.2019
Олимпиакос
Был в запасе
Лига чемпионов, 4 раунд
Олимпиакос
4 : 0
21.08.2019
Краснодар
90' - 90'
Лига чемпионов, 3 раунд
Олимпиакос
2 : 0
13.08.2019
Истанбул Башакшехир
Был в запасе
Лига чемпионов, 3 раунд
Истанбул Башакшехир
0 : 1
07.08.2019
Олимпиакос
Был в запасе
Лига чемпионов, 2 раунд
Олимпиакос
4 : 0
30.07.2019
Виктория
Был в запасе
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