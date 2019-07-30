|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Олимпиакос
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.12.2019
|Был в запасе
|Олимпиакос (Пирей)
|1:0
|Црвена Звезда (Белград)
|26.11.2019
|Был в запасе
|Тоттенхэм (Лондон)
|4:2
|Олимпиакос (Пирей)
|06.11.2019
|Был в запасе
|Бавария (Мюнхен)
|2:0
|Олимпиакос (Пирей)
|01.10.2019
|1' -90'
|Црвена Звезда (Белград)
|3:1
|Олимпиакос (Пирей)
|90'
|18.09.2019
|Был в запасе
|Олимпиакос (Пирей)
|2:2
|Тоттенхэм (Лондон)
|27.08.2019
|Был в запасе
|Краснодар (Краснодар)
|1:2
|Олимпиакос (Пирей)
|21.08.2019
|90' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|4:0
|Краснодар (Краснодар)
|13.08.2019
|Был в запасе
|Олимпиакос (Пирей)
|2:0
|Истанбул Башакшехир (Стамбул)
|07.08.2019
|Был в запасе
|Истанбул Башакшехир (Стамбул)
|0:1
|Олимпиакос (Пирей)
|30.07.2019
|Был в запасе
|Олимпиакос (Пирей)
|4:0
|Виктория (Пльзень)