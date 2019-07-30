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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Олимпиакос - Виктория
Олимпиакос - Виктория: обзор матча 30 июля 2019
Олимпиакос
30.07.2019, вторник, 21:30
Лига чемпионов, 2 раунд
4 : 0
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Виктория
51'
Гильерме
70'
М. Анхель Герреро
73'
Р. Ржезник (АГ)
82'
Р. Семеду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпиакос - Виктория
90'
+1
Желтая карточка
Т. Хоры
ГОЛ! 4:0!
Р. Семеду
Пас отдал
Я. Мерья
82'
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
Р. Ржезник
73'
ГОЛ! 2:0!
М. Анхель Герреро
70'
Желтая карточка
К. Цимикас
57'
53'
Желтая карточка
Я. Брабец
ГОЛ! 1:0!
Гильерме
Пас отдал
М. Вальбуэна
51'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
1
Жозе Са
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
5
Яссин Мерья
ЦЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
8
Гильерме
ЦП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Виктория
16
Алеш Грушка
ВР
4
Людек Перница
ЦЗ
14
Адам Глоушек
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
10
Ян Копиц
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
17
Ондржей Михалик
ЦФ
21
Михал Крменчик
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Олимпиакос
27
Уссейну Ба
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
2
Мади Камара
ЦП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Виктория
1
Матуш Козачик
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
8
Давид Лимберски
ЦЗ
19
Ян Коваржик
ЛВ
6
Роман Прохазка
ЦП
25
Томаш Хоры
ЦФ
4-2-1-2
1
Са
21
Цимикас
5
Мерья
35
Семеду
3
Эльабделлауи
8
Гильерме
41
Бухалакис
28
Вальбуэна
10
Герреро
11
Поденсе
4-2-2
16
Грушка
14
Глоушек
14
Ржезник
14
Брабец
4
Перница
10
Копиц
17
Грошовски
21
Крменчик
17
Михалик
Остались в запасе
Олимпиакос
Виктория
77
Лазар Ранджелович
ПВ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
2
Мади Камара
ЦП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
1
Матуш Козачик
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
8
Давид Лимберски
ЦЗ
6
Роман Прохазка
ЦП
19
Ян Коваржик
ЛВ
25
Томаш Хоры
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Остались в запасе
77
Лазар Ранджелович
ПВ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
2
Мади Камара
ЦП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Остались в запасе
1
Матуш Козачик
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
8
Давид Лимберски
ЦЗ
6
Роман Прохазка
ЦП
19
Ян Коваржик
ЛВ
25
Томаш Хоры
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Радослав Ковач
Статистика матча Олимпиакос - Виктория
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
- : -
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
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