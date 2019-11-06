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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бавария - Олимпиакос
Бавария - Олимпиакос: обзор матча 06 ноября 2019
Бавария
06.11.2019, среда, 20:55
Лига чемпионов, группа B, 4 тур
2 : 0
Завершен
Олимпиакос
69'
Р. Левандовски
89'
И. Перишич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Олимпиакос
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
К. Коман
90'
+1
ГОЛ! 2:0!
И. Перишич
89'
Замена
И. Перишич
️️️️
С. Гнабри
88'
Замена
К. Толиссо
️️️️
Л. Горецка
82'
80'
Замена
Ю. Эль-Араби
️️️️
Д. Поденсе
71'
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
А. Бухалакис
ГОЛ! 1:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
К. Коман
69'
61'
Замена
Г. Масурас
️️️️
Л. Ранджелович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
88
Хави Мартинес
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Олимпиакос
1
Жозе Са
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
5
Яссин Мерья
ЦЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
2
Мади Камара
ЦП
8
Гильерме
ЦП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
8
Корентен Толиссо
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
Олимпиакос
16
Бобби Аллен
ВР
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
28
Матье Вальбуэна
АП
8
Яссин Бензия
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Нойер
19
Дэвис
5
Алаба
28
Павар
6
Киммих
88
Мартинес
27
Горецка
21
Коман
7
Гнабри
13
Мюллер
9
Левандовски
4-3-1-2
1
Са
3
Эльабделлауи
5
Мерья
35
Семеду
21
Цимикас
2
Камара
8
Гильерме
41
Бухалакис
77
Ранджелович
11
Поденсе
10
Герреро
7
Гнабри
5
Перишич
5
Перишич
7
Гнабри
21
Коман
11
Коутиньо
11
Коутиньо
21
Коман
27
Горецка
8
Толиссо
8
Толиссо
27
Горецка
77
Ранджелович
7
Масурас
7
Масурас
77
Ранджелович
41
Бухалакис
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
41
Бухалакис
11
Поденсе
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
11
Поденсе
Остались в запасе
Бавария
Олимпиакос
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
Главный тренер
Венсан Компани
16
Бобби Аллен
ВР
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
8
Яссин Бензия
АП
Главный тренер
Педру Мартинш
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
Остались в запасе
16
Бобби Аллен
ВР
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
8
Яссин Бензия
АП
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Педру Мартинш
Статистика матча Бавария - Олимпиакос
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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