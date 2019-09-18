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Лига чемпионов 2026/2027
Олимпиакос - Тоттенхэм
Олимпиакос - Тоттенхэм: обзор матча 18 сентября 2019
Олимпиакос
18.09.2019, среда, 19:55
Лига чемпионов, группа B, 1 тур
2 : 2
Завершен
Тоттенхэм
44'
Д. Поденсе
54'
М. Вальбуэна (П)
26'
Г. Кейн (П)
30'
Л. Моура
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпиакос - Тоттенхэм
Замена
Ю. Эль-Араби
️️️️
М. Анхель Герреро
89'
88'
Желтая карточка
Г. Уинкс
Замена
Л. Ранджелович
️️️️
Г. Масурас
78'
76'
Замена
Э. Ламела
️️️️
Л. Моура
73'
Замена
Х. Сон
️️️️
Д. Алли
Замена
Я. Бензия
️️️️
М. Вальбуэна
69'
62'
Замена
М. Сиссоко
️️️️
Т. Н'Домбеле
ГОЛ с пенальти! 2:2!
М. Вальбуэна
54'
ГОЛ! 1:2!
Д. Поденсе
Пас отдал
М. Вальбуэна
44'
30'
ГОЛ! 0:2!
Л. Моура
Пас отдал
Б. Дэвис
26'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Г. Кейн
Желтая карточка
Гильерме
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
1
Жозе Са
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
5
Яссин Мерья
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
8
Гильерме
ЦП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
8
Деле Алли
АП
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Олимпиакос
16
Бобби Аллен
ВР
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
2
Мади Камара
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
4-2-2-2
1
Са
21
Цимикас
35
Семеду
5
Мерья
3
Эльабделлауи
8
Гильерме
41
Бухалакис
7
Масурас
28
Вальбуэна
10
Герреро
11
Поденсе
4-2-3-1
1
Льорис
6
Санчес
14
Вертонген
23
Алдервейрелд
4
Дэвис
22
Н'Домбеле
4
Уинкс
7
Моура
24
Эриксен
8
Алли
9
Кейн
7
Масурас
77
Ранджелович
77
Ранджелович
7
Масурас
28
Вальбуэна
8
Бензия
8
Бензия
28
Вальбуэна
10
Герреро
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
10
Герреро
22
Н'Домбеле
17
Сиссоко
17
Сиссоко
22
Н'Домбеле
8
Алли
7
Сон
7
Сон
8
Алли
7
Моура
9
Ламела
9
Ламела
7
Моура
Остались в запасе
Олимпиакос
Тоттенхэм
16
Бобби Аллен
ВР
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
2
Мади Камара
ЦП
Главный тренер
Педру Мартинш
13
Пауло Газзанига
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
16
Бобби Аллен
ВР
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
2
Мади Камара
ЦП
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
Главный тренер
Педру Мартинш
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Олимпиакос - Тоттенхэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Георгиос Караискакис
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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