Италия. Серия А, 3 тур

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Италия. Серия А, 4 тур

Был в запасе

Италия. Серия А, 5 тур

Матчи за последние 30 дней

Статистика по турнирам

Италия. Серия А 2026/2027 Италия. Кубок 2025/2026 Италия. Серия В 2025/2026 Италия. Кубок 2024/2025 Италия. Серия А 2022/2023