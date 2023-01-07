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    Леонардо Коломбо - статистика

    #60 | Полузащитник
    Имя Леонардо
    Фамилия Коломбо
    Команда Монца
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 4 июня 2005 (17 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Монца 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 Был в запасе Монца (Монца) 2:1 Эмполи (Эмполи)
    26.02.2023 1' -90' Салернитана (Салернитана) 3:0 Монца (Монца)
    07.01.2023 Был в запасе Монца (Монца) 2:2 Интер (Милан)
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