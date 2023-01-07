Леонардо Коломбо - статистика
#60 | Полузащитник
|Имя
|Леонардо
|Фамилия
|Коломбо
|Команда
|Монца
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 июня 2005 (17 лет)
|Имя
|Леонардо
|Фамилия
|Коломбо
|Команда
|Монца
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 июня 2005 (17 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Монца
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|Был в запасе
|Монца (Монца)
|2:1
|Эмполи (Эмполи)
|26.02.2023
|1' -90'
|Салернитана (Салернитана)
|3:0
|Монца (Монца)
|07.01.2023
|Был в запасе
|Монца (Монца)
|2:2
|Интер (Милан)