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    Серано Сеймор - статистика

    #34 | Защитник
    Имя Серано
    Фамилия Сеймор
    Команда Экселсиор
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 4 января 2002 (21 год)
    Рост 190
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    14.04.2023 85' - 90' Экселсиор 2:1 Гоу Эхед Иглс Голландия. Эредивизие, 29 тур
    08.04.2023 7' - 90' ПСВ 4:0 Экселсиор Голландия. Эредивизие, 28 тур
    01.04.2023 Был в запасе Экселсиор 0:0 Твенте Голландия. Эредивизие, 27 тур
    19.03.2023 61' - 90' Экселсиор 4:1 Камбур Голландия. Эредивизие, 26 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Экселсиор 18 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.04.2023 85' -90' Экселсиор (Роттердам) 2:1 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    08.04.2023 7' -90' ПСВ (Эйндховен) 4:0 Экселсиор (Роттердам)
    01.04.2023 Был в запасе Экселсиор (Роттердам) 0:0 Твенте (Энсхеде)
    19.03.2023 61' -90' Экселсиор (Роттердам) 4:1 Камбур (Лиуварден)
    11.03.2023 1' -90' Эммен (Эммен) 2:0 Экселсиор (Роттердам)
    05.03.2023 1' -70' Экселсиор (Роттердам) 1:4 Спарта (Роттердам)
    25.02.2023 1' -90' Гронинген (Гронинген) 3:0 Экселсиор (Роттердам)
    19.02.2023 80' -90' Экселсиор (Роттердам) 0:3 НЕК (Неймеген)
    10.02.2023 46' -90' АЗ Алкмаар (Алкмаар) 5:0 Экселсиор (Роттердам)
    04.02.2023 Был в запасе Экселсиор (Роттердам) 0:0 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    29.01.2023 Был в запасе Экселсиор (Роттердам) 1:4 Аякс (Амстердам)
    25.01.2023 Был в запасе Утрехт (Утрехт) 1:0 Экселсиор (Роттердам)
    20.01.2023 Был в запасе Экселсиор (Роттердам) 2:0 Волендам (Волендам)
    14.01.2023 Был в запасе Спарта (Роттердам) 1:0 Экселсиор (Роттердам)
    08.01.2023 76' -90' Экселсиор (Роттердам) 1:0 Гронинген (Гронинген)
    13.11.2022 1' -90' Фейеноорд (Роттердам) 5:1 Экселсиор (Роттердам)
    05.11.2022 1' -90' Экселсиор (Роттердам) 0:1 Херенвен (Херенвен)
    29.10.2022 1' -46' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 3:1 Экселсиор (Роттердам)
    23.10.2022 1' -73' Экселсиор (Роттердам) 2:1 АЗ Алкмаар (Алкмаар)
    16.10.2022 1' -90' Аякс (Амстердам) 7:1 Экселсиор (Роттердам)
    08.10.2022 1' -81' НЕК (Неймеген) 1:1 Экселсиор (Роттердам)
    22'
    02.10.2022 1' -90' Экселсиор (Роттердам) 0:1 Утрехт (Утрехт)
    17.09.2022 1' -90' Фортуна (Ситтард) 1:0 Экселсиор (Роттердам)
    10.09.2022 46' -90' Экселсиор (Роттердам) 2:1 Эммен (Эммен)
    90'
    04.09.2022 Был в запасе РКС Ваалвейк (Ваалвейк) 5:2 Экселсиор (Роттердам)
    31.08.2022 Был в запасе Твенте (Энсхеде) 4:0 Экселсиор (Роттердам)
    28.08.2022 Был в запасе Экселсиор (Роттердам) 1:6 ПСВ (Эйндховен)
    12.08.2022 Был в запасе Экселсиор (Роттердам) 3:1 Витесс (Арнем)
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