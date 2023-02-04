Серано Сеймор - статистика
#34 | Защитник
|Имя
|Серано
|Фамилия
|Сеймор
|Команда
|Экселсиор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 января 2002 (21 год)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Серано
|Фамилия
|Сеймор
|Команда
|Экселсиор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 января 2002 (21 год)
|Рост
|190
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|14.04.2023
|85' - 90'
|Экселсиор
|2:1
|Гоу Эхед Иглс
|Голландия. Эредивизие, 29 тур
|08.04.2023
|7' - 90'
|ПСВ
|4:0
|Экселсиор
|Голландия. Эредивизие, 28 тур
|01.04.2023
|Был в запасе
|Экселсиор
|0:0
|Твенте
|Голландия. Эредивизие, 27 тур
|19.03.2023
|61' - 90'
|Экселсиор
|4:1
|Камбур
|Голландия. Эредивизие, 26 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Экселсиор
|18
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.04.2023
|85' -90'
|Экселсиор (Роттердам)
|2:1
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|08.04.2023
|7' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|4:0
|Экселсиор (Роттердам)
|01.04.2023
|Был в запасе
|Экселсиор (Роттердам)
|0:0
|Твенте (Энсхеде)
|19.03.2023
|61' -90'
|Экселсиор (Роттердам)
|4:1
|Камбур (Лиуварден)
|11.03.2023
|1' -90'
|Эммен (Эммен)
|2:0
|Экселсиор (Роттердам)
|05.03.2023
|1' -70'
|Экселсиор (Роттердам)
|1:4
|Спарта (Роттердам)
|25.02.2023
|1' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|3:0
|Экселсиор (Роттердам)
|19.02.2023
|80' -90'
|Экселсиор (Роттердам)
|0:3
|НЕК (Неймеген)
|10.02.2023
|46' -90'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|5:0
|Экселсиор (Роттердам)
|04.02.2023
|Был в запасе
|Экселсиор (Роттердам)
|0:0
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|29.01.2023
|Был в запасе
|Экселсиор (Роттердам)
|1:4
|Аякс (Амстердам)
|25.01.2023
|Был в запасе
|Утрехт (Утрехт)
|1:0
|Экселсиор (Роттердам)
|20.01.2023
|Был в запасе
|Экселсиор (Роттердам)
|2:0
|Волендам (Волендам)
|14.01.2023
|Был в запасе
|Спарта (Роттердам)
|1:0
|Экселсиор (Роттердам)
|08.01.2023
|76' -90'
|Экселсиор (Роттердам)
|1:0
|Гронинген (Гронинген)
|13.11.2022
|1' -90'
|Фейеноорд (Роттердам)
|5:1
|Экселсиор (Роттердам)
|05.11.2022
|1' -90'
|Экселсиор (Роттердам)
|0:1
|Херенвен (Херенвен)
|29.10.2022
|1' -46'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|3:1
|Экселсиор (Роттердам)
|23.10.2022
|1' -73'
|Экселсиор (Роттердам)
|2:1
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|16.10.2022
|1' -90'
|Аякс (Амстердам)
|7:1
|Экселсиор (Роттердам)
|08.10.2022
|1' -81'
|НЕК (Неймеген)
|1:1
|Экселсиор (Роттердам)
|22'
|02.10.2022
|1' -90'
|Экселсиор (Роттердам)
|0:1
|Утрехт (Утрехт)
|17.09.2022
|1' -90'
|Фортуна (Ситтард)
|1:0
|Экселсиор (Роттердам)
|10.09.2022
|46' -90'
|Экселсиор (Роттердам)
|2:1
|Эммен (Эммен)
|90'
|04.09.2022
|Был в запасе
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|5:2
|Экселсиор (Роттердам)
|31.08.2022
|Был в запасе
|Твенте (Энсхеде)
|4:0
|Экселсиор (Роттердам)
|28.08.2022
|Был в запасе
|Экселсиор (Роттердам)
|1:6
|ПСВ (Эйндховен)
|12.08.2022
|Был в запасе
|Экселсиор (Роттердам)
|3:1
|Витесс (Арнем)