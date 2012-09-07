Симон Вукчевич - статистика
#3 | Полузащитник
|Имя
|Симон
|Фамилия
|Вукчевич
|Команда
|Левадиакос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 января 1986 (37 лет)
|Рост
|179
|Вес
|75
|Имя
|Симон
|Фамилия
|Вукчевич
|Команда
|Левадиакос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 января 1986 (37 лет)
|Рост
|179
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черногория
|8
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.10.2013
|Был в запасе
|Черногория
|2:5
|Молдавия
|11.10.2013
|73' -90'
|Англия
|4:1
|Черногория
|06.09.2013
|45' -90'
|Польша
|1:1
|Черногория
|26.03.2013
|1' -61'
|Черногория
|1:1
|Англия
|22.03.2013
|64' -90'
|Молдавия
|0:1
|Черногория
|14.11.2012
|1' -90'
|Черногория
|3:0
|Сан-Марино
|16.10.2012
|72' -90'
|Украина
|0:1
|Черногория
|11.09.2012
|1' -68'
|Сан-Марино
|0:6
|Черногория
|07.09.2012
|1' -73'
|Черногория
|2:2
|Польша