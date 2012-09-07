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    Симон Вукчевич - статистика

    #3 | Полузащитник
    Имя Симон
    Фамилия Вукчевич
    Команда Левадиакос
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 29 января 1986 (37 лет)
    Рост 179
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Черногория 8 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.10.2013 Был в запасе Черногория 2:5 Молдавия
    11.10.2013 73' -90' Англия 4:1 Черногория
    06.09.2013 45' -90' Польша 1:1 Черногория
    26.03.2013 1' -61' Черногория 1:1 Англия
    22.03.2013 64' -90' Молдавия 0:1 Черногория
    14.11.2012 1' -90' Черногория 3:0 Сан-Марино
    16.10.2012 72' -90' Украина 0:1 Черногория
    11.09.2012 1' -68' Сан-Марино 0:6 Черногория
    07.09.2012 1' -73' Черногория 2:2 Польша
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