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Испания. Сегунда
Команды
Кордоба
Педро Ортис
Статистика
€ 600 тыс
Педро Ортис - статистика
Кордоба
19 августа 2000 (26), Пальма-де-Мальорка
#24 | Полузащитник
184 см
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2025/2026
Испания. Кубок 2024/2025
Испания. Сегунда 2024/2025
Португалия. Примейра 2023/2024
Португалия. Примейра 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кордоба
18
0
0
7
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Был в запасе
Испания. Сегунда, 41 тур
Эйбар
2 : 0
24.05.2026
Кордоба
46' - 90'
82'
Испания. Сегунда, 40 тур
Кордоба
1 : 2
15.05.2026
Альбасете
Был в запасе
Испания. Сегунда, 39 тур
Кордоба
1 : 0
10.05.2026
Гранада
Был в запасе
Испания. Сегунда, 38 тур
Кастельон
1 : 2
02.05.2026
Кордоба
Был в запасе
Испания. Сегунда, 37 тур
Кордоба
3 : 2
26.04.2026
Спортинг
Был в запасе
82'
Испания. Сегунда, 36 тур
Леонеса
1 : 2
18.04.2026
Кордоба
Был в запасе
Испания. Сегунда, 35 тур
Кордоба
1 : 0
11.04.2026
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Сегунда, 34 тур
Кадис
1 : 3
04.04.2026
Кордоба
Был в запасе
Испания. Сегунда, 32 тур
Кордоба
2 : 2
27.03.2026
Мирандес
1' - 90'
43'
Испания. Сегунда, 31 тур
Бургос
4 : 0
22.03.2026
Кордоба
Был в запасе
Испания. Сегунда, 30 тур
Кордоба
0 : 2
15.03.2026
Реал Сосьедад Б
1' - 71'
45'
Испания. Сегунда, 29 тур
Расинг
4 : 3
08.03.2026
Кордоба
86' - 90'
90'
Испания. Сегунда, 28 тур
Кордоба
1 : 4
02.03.2026
ФК Андорра
Был в запасе
Испания. Сегунда, 25 тур
Сеута
3 : 2
25.02.2026
Кордоба
Был в запасе
Испания. Сегунда, 27 тур
Альмерия
2 : 1
21.02.2026
Кордоба
Был в запасе
Испания. Сегунда, 26 тур
Кордоба
2 : 1
14.02.2026
Леганес
89' - 90'
Испания. Сегунда, 24 тур
Кордоба
3 : 1
31.01.2026
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Сегунда, 23 тур
Лас-Пальмас
1 : 2
24.01.2026
Кордоба
74' - 90'
90'
Испания. Сегунда, 22 тур
Кордоба
0 : 1
18.01.2026
Малага
1' - 55'
Испания. Сегунда, 21 тур
Уэска
1 : 2
12.01.2026
Кордоба
1' - 76'
Испания. Сегунда, 20 тур
Кордоба
2 : 0
03.01.2026
Бургос
1' - 74'
Испания. Сегунда, 19 тур
Мирандес
1 : 2
21.12.2025
Кордоба
82' - 90'
Испания. Сегунда, 18 тур
Кордоба
0 : 0
13.12.2025
Эйбар
Был в запасе
Испания. Сегунда, 17 тур
Леганес
0 : 0
07.12.2025
Кордоба
1' - 74'
Испания. Сегунда, 16 тур
Кордоба
1 : 2
30.11.2025
Кадис
1' - 83'
43'
Испания. Сегунда, 15 тур
Гранада
1 : 1
22.11.2025
Кордоба
90' - 90'
Испания. Сегунда, 14 тур
Кордоба
1 : 3
16.11.2025
Депортиво
Был в запасе
Испания. Сегунда, 13 тур
Малага
2 : 2
08.11.2025
Кордоба
Был в запасе
Испания. Сегунда, 12 тур
Кордоба
2 : 0
02.11.2025
Сеута
Был в запасе
Испания. Сегунда, 11 тур
Альбасете
1 : 3
25.10.2025
Кордоба
Был в запасе
Испания. Сегунда, 10 тур
Кордоба
1 : 1
19.10.2025
Альмерия
70' - 90'
Испания. Сегунда, 9 тур
Кордоба
1 : 0
13.10.2025
Леонеса
Был в запасе
Испания. Сегунда, 8 тур
Сарагоса
0 : 1
05.10.2025
Кордоба
Был в запасе
Испания. Сегунда, 7 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 1
28.09.2025
Кордоба
1' - 46'
Испания. Сегунда, 6 тур
Кордоба
2 : 2
21.09.2025
Расинг
1' - 57'
Испания. Сегунда, 5 тур
ФК Андорра
3 : 1
14.09.2025
Кордоба
Был в запасе
83'
Испания. Сегунда, 4 тур
Кордоба
2 : 1
05.09.2025
Кастельон
1' - 15'
Испания. Сегунда, 3 тур
Вальядолид
0 : 0
30.08.2025
Кордоба
1' - 87'
Испания. Сегунда, 2 тур
Кордоба
1 : 3
25.08.2025
Лас-Пальмас
Был в запасе
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