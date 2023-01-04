Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Матчи
Новости
Бонусы
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
ЧМ-2026
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Ямаль
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Бразилия. Серия А
Команды
Васко да Гама
Хосе Луис Родригес
Трансферы
€ 1,50 млн
Хосе Луис Родригес - трансферы
Васко да Гама
14 марта 1997 (28)
#2 | Защитник
183 см
Уругвай
Статистика
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
04.01.23 / 31.12.25
Насьональ
Васко да Гама
1,80 млн €
27.08.21 / 13.09.21
Данубио
Без клуба
Свободный агент
29.07.19 / 15.02.20
Данубио
Расинг Клуб
Аренда 500 тыс €
Главные новости
Спецпроект
Угадай чемпиона РПЛ: новый тест «Бомбардира», где легко ошибиться
1
Семак сформулировал смысл жизни
17:51
1
Фото
«Алания» уволила Гогниева за сутки до старта сезона
17:44
Сезон в России официально возобновился
17:13
4
Радимов оценил шансы «Спартака» побороться за медали и победу в РПЛ
16:56
5
Топ-25 клубов Европы по продажам сувениров
16:47
12
Тренер «ПСЖ» похвалил Сафонова
16:32
1
Фото
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
16:20
13 российским судьям предъявлены обвинения во влиянии на результаты 22 матчей
16:02
9
РПЛ заняла 2-е место в Европе по прочим доходам
15:49
6
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: