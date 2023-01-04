Введите ваш ник на сайте
€ 1,50 млн

Хосе Луис Родригес - трансферы

Васко да Гама
14 марта 1997 (28)
#2 | Защитник
183 см
Уругвай
Статистика Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
04.01.23 / 31.12.25
Насьональ
Васко да Гама
1,80 млн €
27.08.21 / 13.09.21
Данубио
Без клуба
Свободный агент
29.07.19 / 15.02.20
Данубио
Расинг Клуб
Аренда 500 тыс €
18+
