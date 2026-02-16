Введите ваш ник на сайте
Динамо Вл
Расиль Асайдулин
Трансферы
Расиль Асайдулин - трансферы
Динамо Вл
8 июля 2004 (21)
#57 | Нападающий
183 см
Россия
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
16.02.26 / -
Динамо Вл
Муром
Свободный агент
05.01.26 / 31.12.26
Динамо Вл
Без клуба
Свободный агент
18.07.25 / 16.02.26
Калуга
Динамо Вл
Свободный агент
19.07.24 / 18.07.25
Крылья Советов-2
Калуга
Свободный агент
01.01.24 / 19.07.24
Крылья Советов-2
Крылья Советов-2
?
Главные новости
«Матч ТВ» принял важное решение по Орзул на фоне скандала
18:09
2
Российский клуб ищет игроков по объявлению
17:29
3
В Венгрии оценили шансы на проведение матча с Россией
17:07
6
Президент РПЛ назвал год возможного возвращения России на официальные турниры
16:20
12
Назван стадион, на который перенесут Финалиссиму из-за конфликта на Ближнем Востоке
15:49
2
Стало известно, кого «Спартак» хотел купить зимой до трансфера Сауся
15:37
3
Экс-вратарь «ПСЖ» Алонсо: «Сейв Сафонова изменил ход игры с «Челси»
14:57
Романцев покаялся за решение по Аршавину, принятое 24 года назад
14:43
6
Карседо раскрыл, как «Спартак» будет создавать трудности для «Зенита»
14:31
4
Талалаев определил виновного в потере очков «Балтикой»
14:15
4
