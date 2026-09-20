Был в запасе

Был в запасе

Статистика по турнирам

Италия. Серия А 2026/2027 Лига конференций 2026/2027 Италия. Кубок 2025/2026 Италия. Серия А 2025/2026 Молодежный чемпионат Европы 2025 Уругвай. Примера 2025 Италия. Серия А 2024/2025 Дания. Суперлига 2023/2024 Италия. Серия А 2023/2024 Лига конференций 2023/2024 Дания. Суперлига 2022/2023