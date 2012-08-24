Алексей Чичиков - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Григорьевич
|Фамилия
|Чичиков
|Команда
|Звезда К
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 сентября 1987 (35 лет)
|Рост
|180
|Вес
|70
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Григорьевич
|Фамилия
|Чичиков
|Команда
|Звезда К
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 сентября 1987 (35 лет)
|Рост
|180
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ворскла
|8
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.05.2013
|Был в запасе
|Арсенал (Киев)
|2:1
|Ворскла (Полтава)
|04.05.2013
|Был в запасе
|Металлург (Запорожье)
|0:4
|Ворскла (Полтава)
|19.04.2013
|80' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:0
|Ворскла (Полтава)
|10.03.2013
|Был в запасе
|Ворскла (Полтава)
|0:1
|Шахтер (Донецк)
|09.11.2012
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|1:1
|Ворскла (Полтава)
|07.10.2012
|69' -90'
|Таврия (Симферополь)
|0:0
|Ворскла (Полтава)
|30.09.2012
|77' -90'
|Ворскла (Полтава)
|1:0
|Мариуполь (Мариуполь)
|90'
|15.09.2012
|79' -90'
|Металлист (Харьков)
|4:0
|Ворскла (Полтава)
|02.09.2012
|1' -57'
|Ворскла (Полтава)
|2:2
|Днепр (Днепр)
|24.08.2012
|80' -90'
|Заря (Луганск)
|1:1
|Ворскла (Полтава)
|18.08.2012
|61' -90'
|Ворскла (Полтава)
|1:0
|Динамо (Киев)
|28.07.2012
|Был в запасе
|Ворскла (Полтава)
|3:1
|Карпаты (Львов)
|15.07.2012
|74' -90'
|Ворскла (Полтава)
|0:1
|Кривбасс (Кривой Рог)