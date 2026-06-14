Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 50 тыс

Михаил Гайнов - статистика

Динамо Ставрополь
3 января 2004 (22), Москва
#11 | Нападающий
180 см
Россия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо Ставрополь
12
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Динамо Бр
2 : 1
14.06.2026
Динамо Ставрополь
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо Ставрополь
3 : 0
11.06.2026
Зенит-2
61' - 90'
87'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Динамо Вл
0 : 2
24.05.2026
Динамо Ставрополь
58' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
20.05.2026
Алания
1' - 61'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 13 тур
Кубань
1 : 1
16.05.2026
Динамо Ставрополь
60' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 11 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
02.05.2026
Динамо Ставрополь
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 10 тур
Динамо Киров
1 : 0
25.04.2026
Динамо Ставрополь
1' - 57'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 9 тур
Зенит-2
3 : 1
18.04.2026
Динамо Ставрополь
1' - 71'
68'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 8 тур
Динамо-2
2 : 2
11.04.2026
Динамо Ставрополь
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 7 тур
Динамо Ставрополь
1 : 2
05.04.2026
Динамо Вл
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 6 тур
Алания
3 : 1
01.04.2026
Динамо Ставрополь
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 4 тур
Тюмень
3 : 1
21.03.2026
Динамо Ставрополь
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 3 тур
Динамо Ставрополь
0 : 2
14.03.2026
Амкар-Пермь
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 2 тур
Динамо Ставрополь
0 : 0
07.03.2026
Динамо Киров
1' - 90'
Главные новости
Карпин назвал двух игроков, покинувших сборную России из-за травм
20:49
Карпин впервые высказался о завершении карьеры Дзюбы
20:35
Раскрыты подробности конфликта «Зенита» и «Краснодара» перед очным матчем
19:50
4
Широков – об избиении арбитра: «Я не собираюсь ни перед кем извиняться»
19:24
3
Футболист сборной России назвал Рамзана Кадырова самым ценным человеком мира
19:08
2
«Честь ему и хвала»: Гурцкая выбрал сторону в конфликте Роналду и Жезуша
18:45
Реакция Быстрова на завершение карьеры Дзюбы
18:30
2
Бубнов назвал трeх футболистов сборной России, отвечающих за качество игры
18:21
2
Дивеев назвал самого противного нападающего, против которого играл
17:09
3
Раскрыт новый тренер «Родины»
16:48
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+