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    Элисс Бен-Сегир - статистика

    #44 | Полузащитник
    Имя Элисс
    Фамилия Бен-Сегир
    Команда Монако
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 16 февраля 2005 (18 лет)
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.02.2023 1' - 81' Монако 0:3 Ницца Франция. Лига 1, 25 тур
    23.02.2023 1' - 78' Монако 2:4
    (3:5)п         		Байер Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
    19.02.2023 1' - 67' Брест 1:2 Монако Франция. Лига 1, 24 тур
    16.02.2023 46' - 90' Байер 2:3 Монако Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
    90'
    11.02.2023 1' - 72' Монако 3:1 ПСЖ Франция. Лига 1, 23 тур
    45'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Монако 3 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.02.2023 1' -78' Монако (Монако) 2:4
    (3:5)п    		 Байер (Леверкузен)
    16.02.2023 46' -90' Байер (Леверкузен) 2:3 Монако (Монако)
    90'
    03.11.2022 90' -90' Монако (Монако) 4:1 Црвена Звезда (Белград)
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