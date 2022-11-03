Элисс Бен-Сегир - статистика
#44 | Полузащитник
|Имя
|Элисс
|Фамилия
|Бен-Сегир
|Команда
|Монако
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 февраля 2005 (18 лет)
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Элисс
|Фамилия
|Бен-Сегир
|Команда
|Монако
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 февраля 2005 (18 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.02.2023
|1' - 81'
|Монако
|0:3
|Ницца
|Франция. Лига 1, 25 тур
|23.02.2023
|1' - 78'
|Монако
|
2:4
(3:5)п
|Байер
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|19.02.2023
|1' - 67'
|Брест
|1:2
|Монако
|Франция. Лига 1, 24 тур
|16.02.2023
|46' - 90'
|Байер
|2:3
|Монако
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|90'
|11.02.2023
|1' - 72'
|Монако
|3:1
|ПСЖ
|Франция. Лига 1, 23 тур
|45'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Монако
|3
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.02.2023
|1' -78'
|Монако (Монако)
|2:4
(3:5)п
|Байер (Леверкузен)
|16.02.2023
|46' -90'
|Байер (Леверкузен)
|2:3
|Монако (Монако)
|90'
|03.11.2022
|90' -90'
|Монако (Монако)
|4:1
|Црвена Звезда (Белград)