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Франция. Лига 2
Команды
Дюнкерк
Брам Лагэ
Статистика
€ 600 тыс
Брам Лагэ - статистика
Дюнкерк
14 января 2004 (22)
#4 | Защитник
Бельгия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 2, 7 тур
По
2 : 0
18.09.2026
Дюнкерк
17' - 90'
52'
Франция. Лига 2, 6 тур
Дюнкерк
2 : 1
12.09.2026
Сент-Этьен
Был в запасе
Франция. Лига 2, 5 тур
Дюнкерк
1 : 1
04.09.2026
Клермон
81' - 90'
Статистика по турнирам
Франция. Лига 2 2026/2027
Франция. Лига 2 2025/2026
Бельгия. Про-Лига 2024/2025
Бельгия. Про-Лига 2023/2024
Лига конференций 2023/2024
Франция. Лига 2 2023/2024
Бельгия. Про-Лига 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дюнкерк
6
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 2, 7 тур
По
2 : 0
18.09.2026
Дюнкерк
17' - 90'
52'
Франция. Лига 2, 6 тур
Дюнкерк
2 : 1
12.09.2026
Сент-Этьен
Был в запасе
Франция. Лига 2, 5 тур
Дюнкерк
1 : 1
04.09.2026
Клермон
81' - 90'
Франция. Лига 2, 4 тур
Нанси
2 : 0
28.08.2026
Дюнкерк
1' - 90'
Франция. Лига 2, 3 тур
Дюнкерк
0 : 1
21.08.2026
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 2, 2 тур
Реймс
3 : 3
14.08.2026
Дюнкерк
1' - 90'
Франция. Лига 2, 1 тур
Дюнкерк
4 : 2
08.08.2026
Гренобль
1' - 90'
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