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Колумбия. Примера А
Команды
Атлетико Хуниор
Пабло Ортис
Статистика
€ 250 тыс
Пабло Ортис - статистика
Атлетико Хуниор
8 июня 2000 (26), Кали
#23 | Защитник
190 см
Колумбия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Колумбия. Примера А, 12 тур
Атлетико Хуниор
2 : 0
27.09.2026
Индепендьенте
1' - 90'
Колумбия. Примера А, 11 тур
Форталеза
1 : 4
20.09.2026
Атлетико Хуниор
1' - 90'
Статистика по турнирам
Колумбия. Примера А 2026
США. МЛС 2025
Чехия. Шанс Лига 2025/2026
Словакия. Найк Лига 2024/2025
Дания. Суперлига 2023/2024
Лига конференций 2023/2024
Чехия. Фортуна Лига 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо Хьюстон
20
1
0
6
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 51 тур
Канзаc Сити
0 : 0
19.10.2025
Динамо Хьюстон
Был в запасе
США. МЛС, 49 тур
Динамо Хьюстон
2 : 4
05.10.2025
Сан-Диего
1' - 90'
США. МЛС, 46 тур
Динамо Хьюстон
1 : 0
21.09.2025
Портленд
1' - 90'
38'
США. МЛС, 45 тур
Колорадо
2 : 1
14.09.2025
Динамо Хьюстон
46' - 90'
США. МЛС, 36 тур
Динамо Хьюстон
1 : 1
07.09.2025
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 76'
США. МЛС, 41 тур
Динамо Хьюстон
1 : 2
24.08.2025
Сан-Хосе
1' - 13'
12'
США. МЛС, 40 тур
Ванкувер Уайткепс
1 : 1
18.08.2025
Динамо Хьюстон
1' - 90'
42'
США. МЛС, 38 тур
Остин
2 : 2
10.08.2025
Динамо Хьюстон
1' - 90'
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
1 : 1
20.07.2025
Филадельфия Юнион
1' - 90'
США. МЛС, 34 тур
Динамо Хьюстон
0 : 3
17.07.2025
Ванкувер Уайткепс
1' - 90'
США. МЛС, 33 тур
Реал Солт-Лейк
1 : 0
13.07.2025
Динамо Хьюстон
1' - 90'
США. МЛС, 31 тур
Сан-Диего
3 : 4
06.07.2025
Динамо Хьюстон
1' - 90'
США. МЛС, 30 тур
Динамо Хьюстон
1 : 0
29.06.2025
Сент-Луис
1' - 90'
38'
США. МЛС, 28 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
26.06.2025
Динамо Хьюстон
1' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Динамо Хьюстон
1 : 3
15.06.2025
Монреаль
1' - 90'
48'
США. МЛС, 25 тур
Динамо Хьюстон
1 : 3
01.06.2025
Канзаc Сити
1' - 79'
США. МЛС, 23 тур
Нью-Йорк Сити
0 : 3
29.05.2025
Динамо Хьюстон
89' - 90'
США. МЛС, 22 тур
Сан-Хосе
3 : 3
25.05.2025
Динамо Хьюстон
1' - 90'
89'
США. МЛС, 20 тур
Даллас
0 : 2
18.05.2025
Динамо Хьюстон
1' - 46'
США. МЛС, 19 тур
Динамо Хьюстон
2 : 0
15.05.2025
Миннесота Юнайтед
1' - 72'
45'
40'
США. МЛС, 18 тур
Динамо Хьюстон
1 : 3
11.05.2025
Сиэтл
46' - 90'
США. МЛС, 16 тур
Лос-Анджелес
2 : 0
04.05.2025
Динамо Хьюстон
Был в запасе
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