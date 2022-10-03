Михалис Косидис - статистика
#35 | Нападающий
|Имя
|Михалис
|Фамилия
|Косидис
|Команда
|АЕК
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Салоники
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 февраля 2002 (21 год)
|Рост
|191
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Михалис
|Фамилия
|Косидис
|Команда
|АЕК
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Салоники
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 февраля 2002 (21 год)
|Рост
|191
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АЕК
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|Был в запасе
|ОФИ (Ираклион)
|0:3
|АЕК (Афины)
|03.01.2023
|Был в запасе
|ПАС (Яннина)
|2:1
|АЕК (Афины)
|28.12.2022
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|0:4
|АЕК (Афины)
|09.11.2022
|87' -90'
|АЕК (Афины)
|3:0
|ОФИ (Ираклион)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Астерас (Триполис)
|1:1
|АЕК (Афины)
|24.10.2022
|Был в запасе
|Левадиакос (Левадия)
|0:2
|АЕК (Афины)
|16.10.2022
|Был в запасе
|АЕК (Афины)
|1:0
|Атромитос (Перистери)
|03.10.2022
|88' -90'
|АЕК (Афины)
|4:1
|Ионикос (Никея)