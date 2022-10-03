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    Михалис Косидис - статистика

    #35 | Нападающий
    Имя Михалис
    Фамилия Косидис
    Команда АЕК
    Состав Молодежный
    Родной город Салоники
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 9 февраля 2002 (21 год)
    Рост 191
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе ОФИ 0:3 АЕК Греция. Суперлига, 25 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    АЕК 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 Был в запасе ОФИ (Ираклион) 0:3 АЕК (Афины)
    03.01.2023 Был в запасе ПАС (Яннина) 2:1 АЕК (Афины)
    28.12.2022 Был в запасе Волос (Волос) 0:4 АЕК (Афины)
    09.11.2022 87' -90' АЕК (Афины) 3:0 ОФИ (Ираклион)
    06.11.2022 Был в запасе Астерас (Триполис) 1:1 АЕК (Афины)
    24.10.2022 Был в запасе Левадиакос (Левадия) 0:2 АЕК (Афины)
    16.10.2022 Был в запасе АЕК (Афины) 1:0 Атромитос (Перистери)
    03.10.2022 88' -90' АЕК (Афины) 4:1 Ионикос (Никея)
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