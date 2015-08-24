Эльбрус Танделов - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Эльбрус
|Отчество
|Петрович
|Фамилия
|Танделов
|Команда
|Рязань
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 декабря 1982 (40 лет)
|Рост
|178
|Вес
|70
|Имя
|Эльбрус
|Отчество
|Петрович
|Фамилия
|Танделов
|Команда
|Рязань
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 декабря 1982 (40 лет)
|Рост
|178
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рязань
|14
|3
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|1' -90'
|Рязань (Рязань)
|1:0
|Калуга (Калуга)
|8' 78'
|01.11.2015
|1' -90'
|Авангард (Курск)
|1:0
|Рязань (Рязань)
|25.10.2015
|1' -90'
|Рязань (Рязань)
|0:0
|Чертаново (Москва)
|18.10.2015
|1' -90'
|Зенит (Пенза)
|1:2
|Рязань (Рязань)
|22' 54'
|11.10.2015
|1' -90'
|Рязань (Рязань)
|1:1
|Торпедо (Москва)
|04.10.2015
|1' -85'
|Энергомаш (Белгород)
|1:0
|Рязань (Рязань)
|57'
|27.09.2015
|1' -90'
|Орел (Орел)
|0:0
|Рязань (Рязань)
|19.09.2015
|1' -66'
|Рязань (Рязань)
|2:0
|Локомотив (Лиски)
|14.09.2015
|Был в запасе
|Металлург Л (Липецк)
|0:0
|Рязань (Рязань)
|24.08.2015
|1' -45'
|Рязань (Рязань)
|1:0
|Витязь (Подольск)
|17.08.2015
|1' -82'
|Калуга (Калуга)
|0:1
|Рязань (Рязань)
|11.08.2015
|1' -90'
|Рязань (Рязань)
|0:0
|Авангард (Курск)
|59'
|03.08.2015
|1' -90'
|Чертаново (Москва)
|0:1
|Рязань (Рязань)
|25'
|28.07.2015
|1' -90'
|Рязань (Рязань)
|0:3
|Зенит (Пенза)
|20.07.2015
|1' -90'
|Тамбов (Тамбов)
|0:0
|Рязань (Рязань)