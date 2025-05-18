Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Анас Тахири - статистика

Завершил карьеру
15 мая 1995 (31), Брюссель
#8 | Полузащитник
179 см
Марокко
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Алмере Сити
25
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
АЗ Алкмаар
1 : 1
18.05.2025
Алмере Сити
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Алмере Сити
1 : 1
14.05.2025
Фортуна
1' - 64'
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Алмере Сити
0 : 3
10.05.2025
Спарта
1' - 71'
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Алмере Сити
0 : 0
27.04.2025
Гоу Эхед Иглс
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Херенвен
2 : 1
19.04.2025
Алмере Сити
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 29 тур
ПСВ
5 : 0
12.04.2025
Алмере Сити
46' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 28 тур
Алмере Сити
2 : 2
05.04.2025
Зволле
1' - 46'
Нидерланды. Эредивизие, 27 тур
Виллем II
0 : 2
29.03.2025
Алмере Сити
1' - 83'
Нидерланды. Эредивизие, 26 тур
Алмере Сити
1 : 1
14.03.2025
НАК Бреда
1' - 79'
19'
Нидерланды. Эредивизие, 25 тур
Твенте
1 : 0
09.03.2025
Алмере Сити
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 24 тур
Алмере Сити
0 : 1
02.03.2025
Аякс
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
Фейеноорд
2 : 1
22.02.2025
Алмере Сити
87' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 23 тур
НЕК
2 : 2
16.02.2025
Алмере Сити
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
Утрехт
0 : 1
09.02.2025
Алмере Сити
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Алмере Сити
1 : 4
02.02.2025
РКС Ваалвейк
78' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
Алмере Сити
0 : 2
19.01.2025
Хераклес
1' - 68'
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
Гронинген
0 : 0
12.01.2025
Алмере Сити
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Алмере Сити
3 : 0
21.12.2024
Херенвен
1' - 84'
Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
Аякс
3 : 0
15.12.2024
Алмере Сити
1' - 62'
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Алмере Сити
1 : 3
08.12.2024
Утрехт
1' - 73'
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НАК Бреда
1 : 0
30.11.2024
Алмере Сити
1' - 79'
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 0
23.11.2024
Алмере Сити
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Алмере Сити
1 : 4
10.11.2024
Фейеноорд
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
РКС Ваалвейк
2 : 0
03.11.2024
Алмере Сити
1' - 55'
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Алмере Сити
1 : 0
25.10.2024
НЕК
1' - 65'
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
2 : 2
19.10.2024
Алмере Сити
1' - 60'
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Алмере Сити
0 : 1
04.10.2024
Виллем II
1' - 81'
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
Зволле
1 : 0
29.09.2024
Алмере Сити
1' - 82'
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
Алмере Сити
0 : 5
22.09.2024
Твенте
1' - 76'
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
Хераклес
0 : 0
15.09.2024
Алмере Сити
1' - 64'
8'
Главные новости
Сафонов обозначил сумму, за которую готов рекламировать букмекеров
14:40
1
Видаль обвинил сборную Португалии в полном неуважении к Роналду
13:54
1
Реакция Семина на решение Дзюбы завершить карьеру
13:44
3
Широков объяснил, что не так с «Краснодаром»
13:23
1
«Золотыми буквами вписал себя в историю»: Тедеев определил легенду российского футбола
13:16
2
Радимов определил преемника Месси в сборной Аргентины
12:57
2
Стало известно, пыталось ли «Динамо» вернуть Захаряна летом
12:35
1
Боснийская легенда ЦСКА: «Россия для меня родная страна»
12:05
2
ФотоСафонов стал лицом легендарного фаст-фуд-ресторана
11:55
6
Названы два соперника, которых Роналду не смог одолеть
11:31
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+