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МЛС 2026
Команды
Цинциннати
Давид Дудера
Статистика
€ 3,50 млн
Давид Дудера - статистика
Цинциннати
31 мая 1998 (28)
#23 | Защитник
175 см
Чехия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 28 тур
Монреаль
3 : 1
27.09.2026
Цинциннати
58' - 90'
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Цинциннати
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 28 тур
Монреаль
3 : 1
27.09.2026
Цинциннати
58' - 90'
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