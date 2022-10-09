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    Эмилиано Мартинес - статистика

    #5 | Полузащитник
    Имя Эмилиано
    Фамилия Мартинес
    Команда Мидтьюлланд
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 17 августа 1999 (23 года)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 3,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    06.03.2023 1' - 82' Ольборг 0:0 Мидтьюлланд Дания. Суперлига, 20 тур
    27.02.2023 1' - 80' Мидтьюлланд 0:1 Брондбю Дания. Суперлига, 19 тур
    20.02.2023 1' - 90' Виборг 0:4 Мидтьюлланд Дания. Суперлига, 18 тур
    16.02.2023 1' - 67' Спортинг 1:1 Мидтьюлланд Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
    63'
    Статистика по турнирам
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