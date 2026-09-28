Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 6,50 млн

Эмилиано Мартинес - статистика

Палмейрас
17 августа 1999 (27)
#32 | Полузащитник
185 см
Уругвай
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Товарищеские матчи. Сборные,
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Был в запасе
Товарищеские матчи. Сборные,
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 28 тур
Гремио
0 : 0
20.09.2026
Палмейрас
Был в запасе
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
ЛДУ
3 : 2
17.09.2026
Палмейрас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 27 тур
Палмейрас
2 : 0
13.09.2026
Сан-Паулу
Был в запасе
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
Палмейрас
1 : 0
10.09.2026
ЛДУ
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 26 тур
Ботафого
0 : 0
07.09.2026
Палмейрас
80' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Палмейрас
13
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 28 тур
Гремио
0 : 0
20.09.2026
Палмейрас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 27 тур
Палмейрас
2 : 0
13.09.2026
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 26 тур
Ботафого
0 : 0
07.09.2026
Палмейрас
80' - 90'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Мирассол
1 : 1
31.08.2026
Палмейрас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 24 тур
Палмейрас
4 : 1
23.08.2026
Васко да Гама
71' - 90'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Флуминенсе
3 : 2
15.08.2026
Палмейрас
73' - 90'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Палмейрас
0 : 0
09.08.2026
Интернасьонал
1' - 77'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Витория
0 : 4
30.07.2026
Палмейрас
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Палмейрас
1 : 2
27.07.2026
Атлетико Минейро
1' - 59'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Коритиба
1 : 3
23.07.2026
Палмейрас
79' - 90'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Фламенго
0 : 3
24.05.2026
Палмейрас
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Палмейрас
1 : 1
17.05.2026
Крузейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 15 тур
Ремо
1 : 1
10.05.2026
Палмейрас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 14 тур
Палмейрас
1 : 1
03.05.2026
Сантос
80' - 90'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Брагантино
0 : 1
27.04.2026
Палмейрас
86' - 90'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Палмейрас
1 : 0
20.04.2026
Атлетико Паранаэнсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Коринтианс
0 : 0
13.04.2026
Палмейрас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 10 тур
Баия
1 : 2
06.04.2026
Палмейрас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 9 тур
Палмейрас
2 : 1
03.04.2026
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 8 тур
Сан-Паулу
0 : 1
22.03.2026
Палмейрас
63' - 90'
81'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Палмейрас
2 : 1
19.03.2026
Ботафого
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 6 тур
Палмейрас
1 : 0
16.03.2026
Мирассол
80' - 90'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.03.2026
Палмейрас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Интернасьонал
1 : 3
13.02.2026
Палмейрас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 2 тур
Палмейрас
5 : 1
05.02.2026
Витория
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Атлетико Минейро
2 : 2
29.01.2026
Палмейрас
Был в запасе
Главные новости
Радимов определил преемника Месси в сборной Аргентины
12:57
1
Стало известно, пыталось ли «Динамо» вернуть Захаряна летом
12:35
1
Боснийская легенда ЦСКА: «Россия для меня родная страна»
12:05
ФотоСафонов стал лицом легендарного фаст-фуд-ресторана
11:55
4
Названы два соперника, которых Роналду не смог одолеть
11:31
1
Мостовой запретит сборной Португалии играть в футбол, если она выгонит Роналду
11:01
5
Реакция фанатов «Зенита» на уход Барриоса
10:41
8
Тренер Португалии отказался извиняться перед психанувшим Роналду
10:19
16
«Это мой последний год в «Зените»: легионер покинет Петербург после семи лет в клубе
10:03
9
ВидеоПодписчики восхитились домашним нарядом Джорджины
09:37
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+