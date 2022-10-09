Эмилиано Мартинес - статистика
#5 | Полузащитник
|Имя
|Эмилиано
|Фамилия
|Мартинес
|Команда
|Мидтьюлланд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 августа 1999 (23 года)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 3,50
млн
|Имя
|Эмилиано
|Фамилия
|Мартинес
|Команда
|Мидтьюлланд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 августа 1999 (23 года)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|06.03.2023
|1' - 82'
|Ольборг
|0:0
|Мидтьюлланд
|Дания. Суперлига, 20 тур
|27.02.2023
|1' - 80'
|Мидтьюлланд
|0:1
|Брондбю
|Дания. Суперлига, 19 тур
|20.02.2023
|1' - 90'
|Виборг
|0:4
|Мидтьюлланд
|Дания. Суперлига, 18 тур
|16.02.2023
|1' - 67'
|Спортинг
|1:1
|Мидтьюлланд
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|63'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мидтьюлланд
|12
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.03.2023
|1' -82'
|Ольборг (Ольборг)
|0:0
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|27.02.2023
|1' -80'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|0:1
|Брондбю (Бреннбю)
|20.02.2023
|1' -90'
|Виборг (Виборг)
|0:4
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|13.11.2022
|1' -90'
|Рандерс (Рандерс)
|0:0
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|07.11.2022
|1' -90'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|0:0
|Нордшелланд (Фарум)
|31.10.2022
|1' -90'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|1:2
|Оденсе (Оденсе)
|22.10.2022
|1' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:1
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|16.10.2022
|1' -90'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|2:1
|Хорсенс (Хорсенс)
|09.10.2022
|1' -90'
|Орхус (Орхус)
|0:1
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|02.10.2022
|1' -90'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|1:1
|Виборг (Виборг)
|18.09.2022
|1' -90'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|2:1
|Копенгаген (Копенгаген)
|11.09.2022
|1' -46'
|Нордшелланд (Фарум)
|1:1
|Мидтьюлланд (Хернинг)