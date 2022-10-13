Статистика по турнирам

Кипр. Кубок 2025/2026 Кипр. Первый Дивизион 2025/2026 Кипр. Первый Дивизион 2024/2025 Кипр. Первый Дивизион 2023/2024 Лига Европы 2022/2023 Франция. Кубок 2021/2022