|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ПАС Ламия
|6
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|76' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|1:3
|Панетоликос (Агринио)
|84'
|05.11.2022
|Был в запасе
|ПАС Ламия (Ламия)
|2:2
|Волос (Волос)
|30.10.2022
|58' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|2:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|24.10.2022
|Был в запасе
|ОФИ (Ираклион)
|0:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|16.10.2022
|82' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:2
|Панатинаикос (Афины)
|08.10.2022
|66' -90'
|Ионикос (Никея)
|1:1
|ПАС Ламия (Ламия)
|01.10.2022
|Был в запасе
|ПАС Ламия (Ламия)
|1:0
|Левадиакос (Левадия)
|12.09.2022
|68' -90'
|ПАОК (Салоники)
|1:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|03.09.2022
|85' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:0
|Астерас (Триполис)