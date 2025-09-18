Введите ваш ник на сайте
Александр Комиссаров - трансферы

Ленинградец
23 марта 2005 (20), Пенза
#23 | Нападающий
182 см
Россия
Статистика Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
18.09.25 / 30.06.27
Без клуба
Ленинградец
Свободный агент
27.08.25 / 18.09.25
Зенит
Без клуба
Свободный агент
21.02.25 / 27.08.25
Без клуба
Зенит
Свободный агент
04.10.24 / 21.02.25
Иртыш
Без клуба
Свободный агент
23.08.24 / 04.10.24
Ростов-2
Иртыш
Свободный агент
22.03.24 / 23.08.24
Зенит
Ростов-2
Свободный агент
28.09.23 / 22.03.24
Без клуба
Зенит
Свободный агент
14.09.23 / 28.09.23
Алания-2
Без клуба
Свободный агент
01.08.22 / 14.09.23
Академия Спартак
Алания-2
Свободный агент
