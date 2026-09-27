Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кирилл Дудкин - статистика

Тверь
11 июня 2003 (23), Волжский
#17 | Защитник
174 см
Россия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Тверь
2 : 0
27.09.2026
Торпедо Вл
81' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 23 тур
Тверь
2 : 0
13.09.2026
Динамо Вг
1' - 90'
20'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 22 тур
Балтика-2
1 : 1
05.09.2026
Тверь
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Тверь
20
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Тверь
2 : 0
27.09.2026
Торпедо Вл
81' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 23 тур
Тверь
2 : 0
13.09.2026
Динамо Вг
1' - 90'
20'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 22 тур
Балтика-2
1 : 1
05.09.2026
Тверь
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 21 тур
Тверь
1 : 1
30.08.2026
Енисей-М
46' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 20 тур
Чертаново
4 : 0
23.08.2026
Тверь
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 19 тур
Тверь
1 : 0
16.08.2026
Космос
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 17 тур
Тверь
5 : 0
02.08.2026
Череповец
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Искра
2 : 4
04.07.2026
Тверь
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Тверь
1 : 0
28.06.2026
Муром
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Луки-Энергия
2 : 1
21.06.2026
Тверь
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Тверь
1 : 2
14.06.2026
Звезда
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Торпедо Вл
2 : 0
07.06.2026
Тверь
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 9 тур
Динамо Вг
2 : 1
24.05.2026
Тверь
51' - 90'
58'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Спартак-2
2 : 1
21.05.2026
Тверь
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 8 тур
Тверь
0 : 1
17.05.2026
Балтика-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 7 тур
Енисей-М
1 : 1
10.05.2026
Тверь
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
Тверь
0 : 2
03.05.2026
Чертаново
1' - 90'
79'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 5 тур
Космос
0 : 2
26.04.2026
Тверь
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 3 тур
Череповец
3 : 0
12.04.2026
Тверь
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 2 тур
Тверь
4 : 3
05.04.2026
Спартак-2
1' - 90'
Главные новости
«Инфантильный и переоцененный»: Шнякину не нравится игрок, который теперь носит «семерку» в сборной Португалии
08:11
Дзюба закончил карьеру, но потом передумал; Батраков может перейти в «МЮ» или «Челси», новый клуб Месси и другие новости
02:00
Агент Дзюбы: «Мы переплюнули историю с Роналду»
01:50
4
Жезуш сделал заявление о конфликте с Роналду после 3-й победы Португалии в Лиге наций
01:30
1
Мостовой отреагировал на завершение карьеры Дзюбы
00:57
1
Журавель – о Роналду: «Наконец-то можно не оглядываться, как павлин распушает хвост»
00:45
1
Жена Карпина – о выборе имени для сына: «Уже понимаю, в каких местах бомбанет у народа»
00:19
8
Президент российского клуба: «Я выезжаю на переговоры с Дзюбой»
Вчера, 23:59
5
Лига наций. Португалия выиграла без Роналду, первая победа Клоппа, сенсационное поражение Норвегии и другие результаты
Вчера, 23:42
ВидеоКарседо пришел в бар к болельщикам «Спартака»
Вчера, 23:35
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+