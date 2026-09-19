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Войводина
Стефан Митрович
Статистика
€ 800 тыс
Стефан Митрович - статистика
Войводина
15 августа 2002 (24), Крушевац
#7 | Нападающий
181 см
Сербия
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Матчи за последние 30 дней
Сербия. Суперлига, 10 тур
Войводина
1 : 1
19.09.2026
ИМТ Белград
Был в запасе
Сербия. Суперлига, 9 тур
Партизан
2 : 3
13.09.2026
Войводина
Был в запасе
Сербия. Суперлига, 8 тур
Войводина
2 : 1
06.09.2026
Земун
Был в запасе
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Войводина
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1 раунд
Ференцварош
3 : 0
16.07.2026
Войводина
76' - 90'
Лига Европы, 1 раунд
Войводина
1 : 2
09.07.2026
Ференцварош
1' - 63'
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