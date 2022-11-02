Сослан Лысенко - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Сослан
|Фамилия
|Лысенко
|Команда
|Динамо Вл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Владикавказ
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 марта 2000 (22 года)
|Рост
|167
|Имя
|Сослан
|Фамилия
|Лысенко
|Команда
|Динамо Вл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Владикавказ
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 марта 2000 (22 года)
|Рост
|167
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо Мх
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.11.2022
|Был в запасе
|Уфа (Уфа)
|2:2
(4:3)п
|Динамо Мх (Махачкала)
|02.11.2022
|84' -90'
|Динамо Мх (Махачкала)
|0:0
(5:3)п
|Динамо Вл (Владивосток)