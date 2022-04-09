Павел Кленье - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Павел
|Фамилия
|Кленье
|Команда
|Минск
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 апреля 1999 (23 года)
|Рост
|179
Стоимость:
€ 125
тыс
|Имя
|Павел
|Фамилия
|Кленье
|Команда
|Минск
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 апреля 1999 (23 года)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Минск
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.07.2022
|Был в запасе
|Гомель (Гомель)
|0:3
|Минск (Минск)
|09.07.2022
|Был в запасе
|Минск (Минск)
|2:2
|БАТЭ (Борисов)
|26.06.2022
|Был в запасе
|Минск (Минск)
|2:4
|Белшина (Бобруйск)
|19.06.2022
|87' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|4:2
|Минск (Минск)
|14.05.2022
|Был в запасе
|Энергетик-БГУ (Минск)
|2:0
|Минск (Минск)
|08.05.2022
|79' -90'
|Минск (Минск)
|3:2
|Неман (Гродно)
|01.05.2022
|86' -90'
|Ислочь (Минский район)
|2:0
|Минск (Минск)
|23.04.2022
|82' -90'
|Минск (Минск)
|2:0
|Динамо-Брест (Брест)
|15.04.2022
|69' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|2:4
|Минск (Минск)
|09.04.2022
|Был в запасе
|Минск (Минск)
|1:0
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|03.04.2022
|Был в запасе
|Витебск (Витебск)
|1:1
|Минск (Минск)