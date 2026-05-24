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Чехия. Шанс Лига
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Слован
Ivan Krajčírik
Статистика
Ivan Krajčírik - статистика
Слован
#1 | Вратарь
Статистика
Статистика по турнирам
Чехия. Шанс Лига 2025/2026
Чехия. Шанс Лига 2024/2025
Лига конференций 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Слован
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Яблонец
2 : 1
24.05.2026
Слован
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Слован
0 : 2
17.05.2026
Спарта
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Градец-Кралове
1 : 0
13.05.2026
Слован
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Виктория
2 : 0
09.05.2026
Слован
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Слован
1 : 2
02.05.2026
Славия
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Яблонец
1 : 2
25.04.2026
Слован
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 30 тур
Слован
0 : 0
18.04.2026
Млада Болеслав
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 29 тур
Карвина
3 : 1
12.04.2026
Слован
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 28 тур
Слован
2 : 1
04.04.2026
Словацко
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 26 тур
Слован
1 : 1
15.03.2026
Теплице
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 25 тур
Богемианс 1905
0 : 0
07.03.2026
Слован
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 24 тур
Слован
0 : 1
28.02.2026
Градец-Кралове
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 23 тур
Славия
1 : 0
21.02.2026
Слован
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 22 тур
Слован
1 : 0
15.02.2026
Баник
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 21 тур
Виктория
3 : 1
08.02.2026
Слован
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 20 тур
Слован
2 : 0
01.02.2026
Фастав
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 19 тур
Спарта
2 : 2
14.12.2025
Слован
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 18 тур
Дукла
1 : 1
06.12.2025
Слован
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 17 тур
Слован
1 : 0
30.11.2025
Сигма
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Пардубице
0 : 4
22.11.2025
Слован
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Слован
6 : 0
09.11.2025
Карвина
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Словацко
0 : 3
01.11.2025
Слован
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Слован
0 : 2
25.10.2025
Яблонец
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
1 : 1
18.10.2025
Слован
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Слован
0 : 0
04.10.2025
Богемианс 1905
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Градец-Кралове
2 : 3
27.09.2025
Слован
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Слован
1 : 1
21.09.2025
Славия
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Баник
0 : 2
13.09.2025
Слован
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Фастав
1 : 0
23.08.2025
Слован
Был в запасе
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