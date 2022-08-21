Натан Мендес - статистика
#45 | Защитник
|Имя
|Натан
|Фамилия
|Мендес
|Команда
|Коритиба
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 августа 2002 (20 лет)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Натан
|Фамилия
|Мендес
|Команда
|Коритиба
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 августа 2002 (20 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коритиба
|8
|0
|1
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|46' -90'
|Куяба (Куяба)
|2:1
|Коритиба (Коритиба)
|77'
|10.11.2022
|Был в запасе
|Коритиба (Коритиба)
|2:2
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Коритиба (Коритиба)
|1:0
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|03.11.2022
|Был в запасе
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|0:1
|Коритиба (Коритиба)
|28.10.2022
|1' -70'
|Форталеза (Форталеза)
|3:1
|Коритиба (Коритиба)
|24.10.2022
|1' -90'
|Коритиба (Коритиба)
|1:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|18.09.2022
|1' -71'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Коритиба (Коритиба)
|11.09.2022
|69' -90'
|Коритиба (Коритиба)
|2:0
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|27.08.2022
|Был в запасе
|Коритиба (Коритиба)
|1:0
|Аваи (Флорианополис)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|5:2
|Коритиба (Коритиба)
|09.08.2022
|73' -90'
|Коритиба (Коритиба)
|1:2
|Сантос (Сан-Паулу)
|30.07.2022
|Был в запасе
|Гойас (Гояния)
|1:0
|Коритиба (Коритиба)
|21.07.2022
|87' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|3:1
|Коритиба (Коритиба)
|17.07.2022
|Был в запасе
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Коритиба (Коритиба)
|04.07.2022
|67' -84'
|Коритиба (Коритиба)
|2:1
|Форталеза (Форталеза)
|84'