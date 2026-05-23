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Бразилия. Серия А
Команды
Витория
Натан Мендес
Статистика
€ 1,50 млн
Натан Мендес - статистика
Витория
19 августа 2002 (24)
#45 | Защитник
182 см
Бразилия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Бразилия. Серия А 2026
Бразилия. Серия А 2025
Бразилия. Серия А 2024
Копа Судамерикана 2024
Кубок Либертадорес 2024
Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Витория
13
0
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 17 тур
Витория
2 : 0
23.05.2026
Интернасьонал
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Флуминенсе
2 : 2
10.05.2026
Витория
1' - 88'
87'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Витория
4 : 1
03.05.2026
Коритиба
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Витория
0 : 0
19.04.2026
Коринтианс
1' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Витория
2 : 0
11.04.2026
Сан-Паулу
1' - 90'
35'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Шапекоэнсе
1 : 1
05.04.2026
Витория
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Крузейро
3 : 0
02.04.2026
Витория
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Витория
1 : 0
23.03.2026
Мирассол
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Гремио
2 : 0
20.03.2026
Витория
1' - 75'
63'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Витория
2 : 0
15.03.2026
Атлетико Минейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Баия
1 : 1
12.03.2026
Витория
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Витория
1 : 2
11.02.2026
Фламенго
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Палмейрас
5 : 1
05.02.2026
Витория
1' - 46'
25'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Витория
2 : 0
29.01.2026
Ремо
Был в запасе
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