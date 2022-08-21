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    Натан Мендес - статистика

    #45 | Защитник
    Имя Натан
    Фамилия Мендес
    Команда Коритиба
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 19 августа 2002 (20 лет)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Коритиба 8 0 1 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 46' -90' Куяба (Куяба) 2:1 Коритиба (Коритиба)
    77'
    10.11.2022 Был в запасе Коритиба (Коритиба) 2:2 Коринтианс (Сан-Паулу)
    06.11.2022 Был в запасе Коритиба (Коритиба) 1:0 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    03.11.2022 Был в запасе Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 0:1 Коритиба (Коритиба)
    28.10.2022 1' -70' Форталеза (Форталеза) 3:1 Коритиба (Коритиба)
    24.10.2022 1' -90' Коритиба (Коритиба) 1:1 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    18.09.2022 1' -71' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 2:0 Коритиба (Коритиба)
    11.09.2022 69' -90' Коритиба (Коритиба) 2:0 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    27.08.2022 Был в запасе Коритиба (Коритиба) 1:0 Аваи (Флорианополис)
    21.08.2022 Был в запасе Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 5:2 Коритиба (Коритиба)
    09.08.2022 73' -90' Коритиба (Коритиба) 1:2 Сантос (Сан-Паулу)
    30.07.2022 Был в запасе Гойас (Гояния) 1:0 Коритиба (Коритиба)
    21.07.2022 87' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 3:1 Коритиба (Коритиба)
    17.07.2022 Был в запасе Фламенго (Рио-де-Жанейро) 2:0 Коритиба (Коритиба)
    04.07.2022 67' -84' Коритиба (Коритиба) 2:1 Форталеза (Форталеза)
    84'
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