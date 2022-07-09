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    Кирилл Шевченко - статистика

    #15 | Защитник
    Имя Кирилл
    Фамилия Шевченко
    Команда Гомель
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 26 февраля 2002 (21 год)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гомель 9 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.11.2022 Был в запасе Минск (Минск) 1:1 Гомель (Гомель)
    08.10.2022 Был в запасе Торпедо-БелАЗ (Жодино) 1:1 Гомель (Гомель)
    30.09.2022 67' -90' Гомель (Гомель) 1:0 Витебск (Витебск)
    16.09.2022 85' -90' Динамо (Минск) 3:0 Гомель (Гомель)
    11.09.2022 Был в запасе Гомель (Гомель) 0:3 Шахтер (Солигорск)
    04.09.2022 1' -80' Гомель (Гомель) 0:1 БАТЭ (Борисов)
    20.08.2022 80' -90' Гомель (Гомель) 0:3 Белшина (Бобруйск)
    13.08.2022 90' -90' Славия-Мозырь (Мозырь) 0:1 Гомель (Гомель)
    15.07.2022 Был в запасе Гомель (Гомель) 0:3 Минск (Минск)
    09.07.2022 Был в запасе Энергетик-БГУ (Минск) 0:0 Гомель (Гомель)
    03.07.2022 Был в запасе Гомель (Гомель) 0:0 Неман (Гродно)
    29.06.2022 85' -90' Гомель (Гомель) 1:0 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
    25.06.2022 81' -90' Ислочь (Минский район) 1:1 Гомель (Гомель)
    19.06.2022 Был в запасе Гомель (Гомель) 1:0 Динамо-Брест (Брест)
    13.05.2022 Был в запасе Витебск (Витебск) 1:1 Гомель (Гомель)
    08.05.2022 Был в запасе Гомель (Гомель) 0:1 Динамо (Минск)
    02.05.2022 87' -90' Шахтер (Солигорск) 1:0 Гомель (Гомель)
    22.04.2022 Был в запасе БАТЭ (Борисов) 2:1 Гомель (Гомель)
    11.04.2022 Был в запасе Белшина (Бобруйск) 2:3 Гомель (Гомель)
    20.03.2022 46' -90' Арсенал (Дзержинск) 1:2 Гомель (Гомель)
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