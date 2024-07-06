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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Гомель - Арсенал
Гомель - Арсенал: обзор матча 06 июля 2024
Гомель
06.07.2024, суббота, 21:00
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
3 : 0
Завершен
Арсенал
34'
И. Грищенко
80'
П. Назаренко
88'
В. Яцкевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гомель - Арсенал
Замена
Р. Давискиба
️️️️
А. Рылач
90'
+1
ГОЛ! 3:0!
В. Яцкевич
88'
ГОЛ! 2:0!
П. Назаренко
80'
79'
Замена
А. Левковец
️️️️
Ю. Ловец
Замена
А. Антилевский
️️️️
И. Грищенко
63'
Замена
Д. Козловский
️️️️
К. Ермакович
63'
Желтая карточка
Т. Пухов
56'
ГОЛ! 1:0!
И. Грищенко
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гомель
44
Станислав Клещук
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
16
Игорь Заяц
ЦЗ
30
Егор Трояков
ЦЗ
91
Павел Назаренко
ПЗ
15
Владислав Яцкевич
ПЗ
7
Тимур Пухов
АП
2
Андрей Рылач
ПВ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
11
Роди Жуниор Эффаге
ЦФ
9
Илья Грищенко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Арсенал
1
Иван Санько
ВР
66
Арсений Агеев
ПЗ
51
Александр Скшинецкий
ОП
11
Юрий Ловец
ЦП
77
Евгений Сакута
АП
34
Артем Петренко
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Гомель
21
Александр Нечаев
ВР
22
Кирилл Шевченко
ЛЗ
27
Максим Дроздов
ЦЗ
37
Роман Давискиба
ЛВ
8
Евгений Барсуков
ПВ
15
Денис Козловский
ПВ
11
Алексей Антилевский
ЦФ
Арсенал
35
Матвей Коврук
ВР
72
Александр Позняк
ЦЗ
80
Станислав Атрашкевич
ЦП
7
Андрей Левковец
ЦП
3-2-2-3
44
Клещук
3
Матвейчик
16
Заяц
30
Трояков
91
Назаренко
15
Яцкевич
7
Пухов
2
Рылач
9
Грищенко
11
Эффаге
8
Ермакович
1-1-1-1-1
1
Санько
66
Агеев
51
Скшинецкий
11
Ловец
77
Сакута
34
Петренко
2
Рылач
37
Давискиба
37
Давискиба
2
Рылач
8
Ермакович
15
Козловский
15
Козловский
8
Ермакович
9
Грищенко
11
Антилевский
11
Антилевский
9
Грищенко
11
Ловец
7
Левковец
7
Левковец
11
Ловец
Остались в запасе
Гомель
Арсенал
21
Александр Нечаев
ВР
22
Кирилл Шевченко
ЛЗ
27
Максим Дроздов
ЦЗ
8
Евгений Барсуков
ПВ
Главный тренер
Андрей Горовцов
35
Матвей Коврук
ВР
72
Александр Позняк
ЦЗ
80
Станислав Атрашкевич
ЦП
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Остались в запасе
21
Александр Нечаев
ВР
22
Кирилл Шевченко
ЛЗ
27
Максим Дроздов
ЦЗ
8
Евгений Барсуков
ПВ
Остались в запасе
35
Матвей Коврук
ВР
72
Александр Позняк
ЦЗ
80
Станислав Атрашкевич
ЦП
Главный тренер
Андрей Горовцов
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Статистика матча Гомель - Арсенал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
4 : 1
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
4 : 1
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Арсенал
0 : 0
25.10.2026
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