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Сербия. Суперлига
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Раднички
Ибрахим Мустафа
Статистика
€ 150 тыс
Ибрахим Мустафа - статистика
Раднички
18 июня 2000 (26), Тамале
#23 | Нападающий
180 см
Гана
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Сербия. Суперлига, 10 тур
Црвена Звезда
3 : 0
20.09.2026
Раднички
1' - 61'
Сербия. Суперлига, 9 тур
Раднички
3 : 1
13.09.2026
ОФК
1' - 75'
7'
Сербия. Суперлига, 8 тур
Младост
1 : 0
05.09.2026
Раднички
65' - 90'
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Сербия. Суперлига 2026/2027
Сербия. Суперлига 2025/2026
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Войводина
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи,
Зенит
7 : 1
13.07.2025
Войводина
1' - 46'
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