|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ботафого
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.09.2022
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Коритиба (Коритиба)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:0
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|04.09.2022
|18' -90'
|Форталеза (Форталеза)
|1:3
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|31.07.2022
|1' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|24.07.2022
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|21.07.2022
|Был в запасе
|Сантос (Сан-Паулу)
|2:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|18.07.2022
|61' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|90'
|11.07.2022
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|2:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|05.07.2022
|Был в запасе
|Брагантино (Сан-Паулу)
|0:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|26.06.2022
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)